Klar til indsamling: Hørsholm hjælper forskningen og flere skal overleve kræft

I 2020 støttede Kræftens Bekæmpelse 169 forskningsprojekter takket være de penge, som danskerne donerede til kræftsagen. Alle bidrag - store som små - nytter og gør en forskel for kræftpatienter og deres pårørende. Derfor har Kræftens Bekæmpelse landsindsamling 11. april i Hørsholm og resten af Danmark og har brug for indsamlere.

"Forskning er vejen til en fremtid uden kræft. Derfor støtter Kræftens Bekæmpelse hvert år forskningen med mange millioner. Og når man ser alle de nye projekter, og de resultater, de fører med sig år efter år, bliver det tydeligt, hvordan vi skridt for skridt forbedrer overlevelsen, og for nogle kræftformer nedsætter risikoen," siger Mef Nilbert, forskningschef for Kræftens Bekæmpelse.

Pengene er blandt andet også givet til at skabe viden om, hvilke konsekvenser covid-19 og corona-pandemien har for kræftpatienter,

"Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om landsindsamlingen i år. Den bliver gennemført efter alle myndighedernes anbefalinger. Alle får udleveret håndsprit og mundbind, og vi sørger for god afstand på udleveringsstederne. Hver tredje dansker får kræft, så langt de fleste af os får jo sygdommen ind på livet på et tidspunkt," siger Bettina Therkildsen fra Kræftens Bekæmpelse i Hørsholm.