Se billedserie PH Park i Hørsholm omfatter for to af byggefelterne i alt 133 DGNB-Guld certificerede boliger i totalentreprise for Calum, der har udviklet projektet og videresolgt det til Sampension. Visualisering: Kjaer & Richter

Klar til at bygge: Sådan bliver de 133 nye lejeboliger i PH Park

I sommerferien tages der hul på det største byggeprojekt i PH Park, der tæller 133 attraktive lejeboliger, udviklet af Calum A/S og med Dansk Boligbyg til at opføre dem

Hørsholm - 19. februar 2021 kl. 08:15 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Byggefirmaet Calum A/S løfter nu endelig sløret for flere detaljer om de kommende 133 lejeboliger, de står bag i PH Park.

Byggeriet ventes at gå i gang omkring sommerferien, og de nye boliger ventes at være indflytningsklar medio 2023, meddeles det i en pressemeddelelse.

Det bliver virksomheden Dansk Boligbyg fra Horsens, der skal opføre de DGNB-Guld certificerede boliger i totalentreprise for Calum A/S. De har udviklet boligprojektet sammen med Arkitektfirmaet Kjaer & Richter samt Moe Rådgivende Ingeniører og efterfølgende videresolgt projektet til Sampension, der, som bygherre sammen med Calum, altså endelig overtager i midten af 2023, hvor de kommende beboere kan flytte ind.

Varierede boliger I en pressemeddelelse oplyser Dansk Boligbyg, at de 133 lejeboliger omfatter to af de fire byggefelter i PH Park og med tre typer af bygninger: Dels punkthuse i seks etager med i alt 42 boliger, og heraf de fire som penthouselejligheder, dels 64 etageboliger, dels 27 rækkehuse med to eller tre etager.

Rækkehusenes størrelse varierer fra 115 til 155 m², og lejlighederne fra 78 til 93 m² for treværelses, mens penthouseboliger bliver på 150 m².

Det samlede bolig-etageareal for Calums projekt udgør 13.739 m². Hertil kommer 7.000 m² parkeringskælder, der vil strække sig både under og mellem bygningerne på de to byggefelter.

Boligklyngerne vil fremstå med sammenhængende udtryk, men alligevel adskiller de sig fra hinanden, oplyser Dansk Boligbyg og Calum om projektet.

Lokalt fællesskab Rumligt er de udformet forskelligt, og derved opstår en serie varierede uderum. Gennem beplantninger og inventar vil hver klynge understøtte ambitionen og visionen om et samlet tema og en attraktiv bebyggelse med grønne og blå rekreative muligheder lige uden for døren - samt om en bred beboersammensætning," hedder det videre i pressemeddelelsen.

Det er også idéen, at hver af boligklyngerne vil danne et mindre lokalt fællesskab både når det kommer til den daglige ankomst til boligerne, og som et skærmet, grønt fællesareal med en særlig karakter i forhold til det mere 'vilde' landskab mellem klyngerne.

Hver klynge vil fremstå varieret med rækkehuse, etagehuse og et punkthus. Med deres tage vil de danne et levende og imødekommende indtryk. (artiklen fortsætter under billedet...)

PH Park vil fremstå i blødstrøgne teglsten i en lys nuance med et nuanceret farvespil. Det første spadestik forventes at blive taget i sommerferien, og de færdige boliger afleveres medio 2023. Visualisering: Kjaer & Richter

FAKTA Med selskabet "PH Park ApS" vandt Nikolaj Duckert udbudsprojektet i 2019 for PH Parks tre ud af fire byggefelter. De blev siden solgt og overtaget af Aalborg-virksomheden Calum A/S.

Calum A/S' ejer byggefelterne 1, 3 og 4. På 1 og 3 opføres de omtalte 133 lejeboliger, mens der bygges ejerboliger på nr. 4.

EcoVillage ejer det sidste byggefelt - nr. 2 - hvor de vil opføre 75 ejerboliger med projektnavnet "Strømmen i Hørsholm". Nybolig i Hørsholm står for salget.

DGNB-certificering er en bæredygtigt certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt, hvor der blandt andet måles livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, samt holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Robuste byggematerialer Alle boligklynger skal ifølge byggefirma og totalentreprenør endvidere fremstå med en stor robusthed og et klart arkitektonisk formsprog.

Derfor er der i valget af byggematerialer fokus på at anvende robuste nordiske byggematerialer, så det i udtryk spiller sammen med stedets karakter med søpark og natur samt projektets vision.

Om byggeriet oplyser de videre, at det fremstår i blødstrøgne teglsten i en lys nuance med et nuanceret farvespil.

Teglstensfacaden brydes af et grafisk mønster af tydeligt udskårne store vinduer, der i dimension og afskærmning er afstemt af lysbehovet i lejlighederne.

Den øverste del af facaderne beklædes med både tegl, zink og skiffer. Dertil kommer der på udvalgte område et detalje-murværk og lodret træbeklædning.

Indvendigt vil boligerne præges af enkle materialevalg, men udført i både gedigne og robuste materialer med fokus på bæredygtighed.

I såvel opholds- og som soverum lægges et varmt trægulv.

Calum A/S ejer også et tredje byggefelt i PH Park, hvor der opføres ejerboliger. Det er dog ikke Dansk Boligbyg, der opfører dem.

PH Park kommer til at ligge i et naturskønt området på den tidligere sygehusgrund i Hørsholm, hvor etableres en sø til opsamling af regnvand. Visualisering: Kjaer & Richter

