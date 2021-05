Klar med nye kandidater: Parti tæt på fordobling

"Vi er glade for, at vi nu kan offentliggøre navnene på vores kandidater. Glen Madsen har virkelig kæmpet for at gøre Hørsholm til en bedre by for især børnefamilier og ældre. Samtidig med at han har sat spot på den usunde måde, mange ting foregår på i kommunen. Det har været en brav kamp. Og derfor var det en selvfølge for medlemmerne, enstemmigt at genvælge Glen som partiets spidskandidat," siger Dansk Folkepartis lokalformand Søren Kibsgaard i en pressemeddelelse.