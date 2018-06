Jørgen Holck (tv.) og Svend Erik Jensen er utilfredse med Ankestyrelsens blåstempling af biografen i Trommen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Klagere utilfredse med blåstempling af biograf

Hørsholm - 07. juni 2018 kl. 05:43 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de politiske fortalere for biografen i Trommen havde armene i vejret, da det i sidste stod klart, at Ankestyrelsen blåstemplede indretningen af de fleksible sale og dertilhørende biograffunktion i Trommen, er de, der i sin tid klagede over biografprojektet, mindre tilfredse.

Jørgen Holck og Svend Erik Jensen, der er henholdsvis formand for Hørsholm Bios Støtteforening og tidligere formand for Hørsholm Musikforening, mener således, at Ankestyrelsen bør tage sagen op igen.

- Grundlaget for den danske lovgivning om biografdrift drevet af en kommune - i vores tilfælde Hørsholm Kommune - findes i EU's forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013, den såkaldte »de minimis støtte«. Når den bærer navnet »de minimis«, er det ensbetydende med, at det drejer sig om en lille ordning. Det er vores indryk, at Hørsholm Kommune ikke regner med nogen begrænsning, når det gælder kommunal biografdrift i Trommen. Det kommer helt bag på os, at Ankestyrelsen, der nødvendigvis skal være med til at sikre, at kommunerne holder loven, har accepteret Hørsholm Kommunes handlemåde, siger Jørgen Holck og Svend Erik Jensen i en pressemeddelelse.

De to fremhæver, at Ankestyrelsens afgørelse ikke er baseret på egentlige regnskabstal.

- Regnskabet for det første år, som »de minimis« forudsætter, er endnu ikke offentliggjort. Ankestyrelsens afgørelse er taget ud fra nogle intentioner og budgetter, som ikke er efterlevet - det vil formentlig blive et helt andet resultat, når de reelle regnskabstal for det første år foreligger, siger Jørgen Holck og Svend Erik Jensen, som påpeger, at billetsalget ligger på lidt over ni billetter per forestilling, og at der har været over 1000 forestillinger i biografens første leveår.

- Biograferne betaler leje af Trommen for de to sale til en pris, der er helt ude af proportioner og ikke tilnærmelsesvis svarer til, hvad andre brugere af Trommen må betale.

Det er vores forventning af Ankestyrelsen genoptager sagen, når det endelige regnskab foreligger, siger Jørgen Holck og Svend Erik Jensen.

Ankestyrelsen konkluderer i deres afgørelse, at de ikke vil gøre yderligere i sagen.