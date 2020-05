Hørsholms egen Jazztrommeslager, den tidligere konditor og bagermester Kjeld Flemming, har henvendt sig til Frederiksborg Amts Avis med et skriv om livet i coronaens tegn. Helt centralt står spørgsmålet om, hvorvidt man overhovedet må være glad? Foto: Lars Sandager Ramlow

Kjeld Flemming: »Må man ikke være glad?«

Hørsholm - 05. maj 2020 kl. 09:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Må man overhovedet være glad? Det spørgsmål stiller jazztrommeslager og tidligere bagermester Kjeld Flemming Nielsen.

Den følgende tekst er redigeret af avisens medarbejdere, mens ordene tilhører trommeslageren selv:

- Selvfølgelig følger vi med, og vi ser alle de forfærdelige ting, der sker omkring os. Både i Danmark og ude i verden. Vi tænker på alle de mennesker, der er ramt på den ene eller anden måde. Næsten hver dag taler vi om det, men samtidig taler vi også om, hvor heldige og priviligerede vi er, at vi har det godt og er raske. I samtale med en slægtning kom jeg til at nævne, hvor godt vi har det og hvordan vi hygger os i denne tid. Det faldt ikke i god jord. Er det måske forkert at være glad i denne coronatid?

- Hvordan går vores dag så. Vi sover en time længere og står op klokken cirka 08.00 Da motionscenteret i øjeblikket er lukket, tager jeg lige 10 kilometer på »Jernhesten« i soveværelset hver morgen. Når jeg har været i bad, har fruen gjort morgenmaden klar. Te og mit hjemmebagte »Pelsjægerbrød«.På bordet er der to aviser, Frederiksborg Amts Avis og Politiken. Jeg overvejer at slette abbonnementet på Politiken, indtil den kommer i samme format som Frederiksborg Amts Avis. Den fylder for meget på morgenbordet, den bladrer op på smørbakken og bliver fedtet. Hvis så bare det var den halvdel med hel- og halvsides annoncer.

- Alt er i hvert fald ikke glæde her om morgenen. Når aviserne og de samme historier fra dagen før er læst igennem, er der to gange kortspil. Fire gange Rommy og 4 gange Casino. Det siges, at kortspil holder hjernen i gang. Det gælder i hvert fald min hustru Joans hjerne. Hun bruger meget tid på at kontrollere, om jeg snyder, og hun forstår ikke, at man kan tage fejl af hjerter dame og ruder dame. På et tidspunkt bliver klokken 11.00, og jeg samler de kort op, som jeg har fået i hovedet på grund af smarte bemærkninger, om hvor god jeg er. Bagefter ser vi, om der er kommet mail og om der er noget nyt på netavisen.

De korte hunde - Tiden er kommet til frokosten. På hverdage er det uden sild og snaps, men om lørdagen og søndagen kommer Linie Akvavitten på bordet. Efter frokost, tager vi en spadsertur ned langs Usserød Å og her møder vi en masse (andre) pensionister, der også er begyndt at gå ture. De går dog ikke alene. Alle har de en stakkels lille hund med alt for korte ben slæbende efter sig i en lang snor. Det er måske meget godt, men de stakkels små hunde får jo benene slidt helt ned. De bliver i hvert fald lavere og lavere, de hunde vi ser. Nå vi kommer hjem og har pustet ud er det ved at være kaffetid med hjemmebagt brød eller kage.

- Mandag og torsdag klokken 14 henter jeg »sidste dato«-overskudsmad i supermarkederne og kører det ud i Kokkedal Kirkes køkken, hvor de frivillige piger og damer fra foreningen »Mad med hjertet« tilbereder måltider til borgere i en nødsituation. Maden er klar klokken 16.30, og jeg kører ud og afleverer den til dem, der ikke selv har mulighed for at hente.

Problemerne starter - Det er om eftermiddagen, at problemerne for alvor starter. Nogle eftermiddage øver jeg på mine sange og min tromme. Andre dage begynder jeg at bage. Det gør jeg, når jeg ikke kan finde på andet. En dag bager jeg seks Pelsjægerbrød. Næste dag bager jeg 20 spandauere. Man kan ikke mere købe Schulstads gode sigtebrød, så næste dag bager jeg fire sigtebrød. Dagen efter laver jeg to-tre liter is. Jeg laver gerne parfait-is og hindbær- eller jordbærsorbet. Jeg har købt en ekstra fryser til brød og kager.

- Da der ikke er plads til mere i fryseren, bager jeg 100 vaniljekranse. Dem kan man jo komme i kagedåser. Nogle gange bliver der tid en halv morfar, inden jeg tilbereder aftenens middag. Den bliver der selvfølgelig gjort lidt mere ud af end til daglig og dertil hører jo også et godt glas rødvin. Så er det tid til kort igen. Så TV-Avis, vejrudsigt. News og vejrudsigt. I de mange vejudsigter er man ligeså uenige som politikerene er om åbningen efter coronakrisen. Hvis jeg skal være ærlig, er mit største problem lige nu og her de mange vejrudsigter og Politikens uhensigtsmæssige format.

Kjeld Flemming er uddannet konditor og har lavet kager til landsholdet og Johnny Reimar. Han har været på landsholdet i boksning og været ejendomsmægler i Spanien og Portugal. Han er vokset op i Bjæverskov, Fuglebjerg og Næstved. I dag bor han i Hørsholm, hvor han er særdeles aktiv i det frivillige foreningsliv - ved siden af, at han spiller i tre jazzbands.