Susan Astani-Kjærs villa på 185 koster knap 9 millioner kroner. Hun gav 3,6 millioner kroner for den for 11 år siden. Foto: Boliga.dk

Artiklen: Kjær-parret sælger ud for 62 millioner

Kjær-parret sælger ud for 62 millioner

Ægteparret Astani-Kjær har nu ejendomme for sammenlagt 62 millioner kroner til salg efter at Susan Astani-Kjær har sat sin villa i Sandbjerg ved Hørsholm til salg.

I forvejen er Chrisian Kjærs lystejendom Sandbjerggaard til salg for 52 millioner kroner.

Det nyeste salgsobjekt er Susan Astani-Kjærs villa på 185 m², som ifølge boligmediet boliga.dk er sat til 8,95 millioner kroner. Holder prisen, vil salget give et pænt afkast. For Susan Astani, der er læge, købte villaen for 3,6 millioner kroner i 2009. Det var fær h8n blev gift med F.L. Smidth-arving og tidligfere hofjægermester Christian Kjær.