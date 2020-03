Kirken vil transmittere gudstjenester i påsken

- Påsken rummer og rammer os - for påsken rummer alt det, som et menneskeliv er, og påsken rammer os som svar på de spørgsmål, der optager os lige nu i denne corona-tid. Man kan måske sige, at påsken spejler de følelser og tanker som corona-krisen har igangsat hos mange af os: forventning om handlekraft, fællesskabsfølelse, men også afmagt, smerte, lidelse og ensomhed. Påsken kommer med håb og glæde og følelsen af et nærvær, der rækker ud over det fysiske. Påsken kommer med tro, håb og kærlighed - på trods af det, der sker i verden, skriver præsterne.

- Midt i al den usikkerhed er det måske mest skræmmende, at vi ikke må være sammen om uroen og vanskelighederne. Ikke rigtigt sammen i hvert fald. Vi skal stå sammen ved at holde os langt væk fra hinanden, så sygdommen ikke spredes. Først vurderede myndighederne at mere end 1.000 mennesker på samme sted var for mange, senere var det 100, lige nu er det ti og meget snart er det måske i bedste fald to og to, vi kan samles med flere meter imellem os, skrives det, inden det opsummeres, at: