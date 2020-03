»Den store fortælling« er navnet på billedkunstner Arne Haugen Sørensens bemærkelsesværdige og hidtil største maleri. Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger. Illustration: Arne Haugen Sørensen

Kirke inviterer til stor fortælling

Hørsholm - 09. marts 2020

I marts får Hørsholm Kirke besøg af trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen, som i næsten 20 år har spillet kirkekoncerter sammen. Siden 2012 har de fundet en vej, der forener kærligheden til musikken med et budskab, der er vigtigt for dem at dele. De har udviklet et koncept, hvor musikken forenes med billeder og ord på storskærm, og det kan du opleve i Hørsholm Kirke den 12. marts.

»Den store fortælling: Bibelhistorier og musikalske mesterværker« er titlen på deres seneste visuelle koncert. »Den store fortælling" er navnet på billedkunstner Arne Haugen Sørensens bemærkelsesværdige og hidtil største maleri. Motiverne er inspireret af centrale bibelfortællinger.

Til forestillingen bliver motiverne vist, mens musikalske mesterværker spilles i nye arrangementer for trompet og orgel. Mesterværkerne er af Mozart, Beethoven, Strauss, Sibelius, Mahler, Stravinsky og Wagner. »Den Store Fortælling måler« 3,2 x 10 meter og det imponerende store og farvestrålende værk fortæller på en levende måde udvalgte bibelhistorier.

Ved koncerten visualiseres de forskellige motiver fra maleriet sammen med uddrag af Bjarne Reuters genfortælling af Bibelen.

Dorthe Zielke og Søren Johannsen har gennem flere år arbejdet sammen med Arne Haugen Sørensen. De har blandt andet lavet koncerterne »Bach og billeder« og »Händel og Haugen«.

Arbejdsfordelingen mellem musikerne er enkel; Søren Johannsen arrangerer musikken - udvælger enkelte værker og transskriberer dem fra deres originalform til parrets to instrumenter - mens Dorthe Zielke forbinder det musikalske udtryk med den visuelle og tekstuelle formidling. Sammen skaber de fortællinger.

Sammenhængen mellem musik, billeder og ord har det med på en forunderlig måde at give sig selv, gang på gang. Først skal det hele pilles fra hinanden; musikken skal tænkes ind i historien, de visuelle elementer skal findes og ordene koges ned. Men så pludselig går det op. Hvad angår »Den Store Fortælling«, så faldt det hele på plads under et ganske særligt ophold i Sydspanien.

Det professionelle samarbejde med Arne Haugen Sørensen udviklede sig hurtigt til et varmt venskab mellem kunstmaleren og musikerparret, og det har givet anledning til flere ture til Sydspanien, hvor Arne Haugen Sørensen bor.

Det var her, på terrassen og til lyden af græssende geder og udsigt over bjergtoppene, at billeder og tekst i løbet af nogle ugers intenst arbejde blev forenet til »Den Store Fortælling«.

- Jeg sidder dér og er helt grebet af stemningen - jeg kan blive ved og ved med at arbejde, og jeg når til det punkt i fortællingen, hvor det bliver så dramatisk, til korsfæstelsen og derefter opstandelsen. Jeg tænker, »yes, det her bliver godt«, og jeg er næsten rørt til tårer. For det her er jo ikke bare musik med visuelle elementer - det er jo formidling af et budskab, som er vigtigt for os, fortæller Dorthe Zielke.