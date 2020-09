Kirke fyldes med barok, romantik og jazz

"Søndag 27. september klokken 14 åbner vi dørene for to musikere med lokale rødder, som begge begyndte deres musikalske rejse tilbage i 2008 med "Hørsholm Percussion Ensemble". Siden har de spillet over 200 koncerter sammen og turneret i flere europæiske lande. Denne søndag kommer de som Duo Con Fuoco, en duo som de startede i 2016. Duoen giver en slagkraftig koncert, hvor de blander traditionel klassisk musik fra barokken og romantikken med jazz, og minimalisme og nyere klassiske værker," skriver Kokkedal Kirke i en pressemeddelelse.

Danmarks måske bedste kor

Lørdag 3. oktober klokken 15.00 får Danmarks måske bedste kor, Lille Muko, mulighed for at synge i Kokkedal Kirke. Lille Muko´s sidste koncert i Kokkedal Kirke blev desværre aflyst grundet covid-19, men nu er dirigent Ole Faurschou og det store kor klar til at revanchere med et brag af en koncert, skriver kirken i pressemeddelelsen.