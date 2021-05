Rungstedlundprisen uddeles i år til forfatteren, kokken og iværksætteren Claus Meyer. Pressefoto: Thomas Grøndahl

Kendt kok og iværksætter modtager årets Rungstedlundpris

Rungstedlundprisen uddeles i år til forfatteren, kokken og iværksætteren Claus Meyer.

Hørsholm - 18. maj 2021 kl. 16:06 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det skriver Rungstedlundfonden, som uddeler prisen, i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Claus Meyer tildeles prisen for sit vedholdende engagement i bedre madkvalitet gennem et omfattende gastronomisk iværksætteri, der spænder lige fra tv-køkken til Madhus og Michelin-restaurant til arbejdet med filantropi. Samtidig formår han at videreudvikle gastronomi og bruge det som afsæt for nye måder at anskue mad, natur og mennesker på, senest i et manifest om fremtidens fødevareproduktion. Han har gennem årene etableret flere non profit initiativer og er initiativtager til Melting Pot-fonden, der arbejder for at øge livskvaliteten og forbedre fremtidsmulighederne blandt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i Danmark og udvalgte udviklingslande.

- Claus Meyer har revolutioneret danskernes madkultur, så selv Karen Blixen må være imponeret. Han forstår at tænke og udvikle gastronomi som en kunstart, helt som Karen Blixen gjorde det i for eksempel Babettes gæstebud. Begge har de også udvist sans for både natur og mennesker og vigtigheden af samspil dem imellem, siger bestyrelsesformand i Rungstedlundfonden Michael Bjørn Nellemann.

Uddelingen af prisen finder sted 6. september.

Rungstedlundfonden blev skabt med opbakning Karen Blixen stiftede Rungstedlundfonden i 1958 gennem crowdfunding i en radiotale til sine mange lyttere på Danmarks Radio. Med opbakning fra sine søskende donerede Karen Blixen Rungstedlund og sine forfatterrettigheder til fonden med ønsket om, at huset skulle drives med kulturelle formål for øje, og at den enestående natur med 15 hektar naturgrund skulle fredes som et fuglereservat.

Karen Blixen ønskede, at det skulle være et paradis for fugle og et åndehul for byens jordløse folk. I 1991 åbnede Rungstedlundfonden Karen Blixen Museet.

Rungstedlundprisen uddeles hvert år Siden åbningen af Karen Blixen Museet i 1991 har Rungstedlundfonden med venlig donation fra Hørsholm Kommune uddelt en årlig pris på 50.000 kroner.

Prisen uddeles til en kulturpersonlighed, der har ydet en speciel indsats inden for et af de felter, der interesserede Karen Blixen, eller som på anden måde har markeret sig på Blixensk vis.

Prisen er blandt andre uddelt til Meryl Streep, Suzanne Brøgger, Gabriel Axel, Inger Christensen, Thorkild Bjørnvig, Tom Buk-Swienty, Judith Thurman, Minik Rosing og sidste år Puk Damsgård.