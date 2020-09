Karius og Baktus går til bisserne i Trommen

Det er en elsket historie for børn og deres bisser, der går hen over scenen i Kulturhus Trommen lørdag 19. september kl. 14.

Teater V kommer til Hørsholm med deres opsætning af den elskede historie om de to frække tandtrolde 'Karius og Baktus' med manuskript af Thorbjørn Egner og sange og musik af Christian Hartmann.

Karius og Baktus' handler som bekendt om de to mikroskopiske og drillesyge tandtrolde, der lever i en drengs mund og elsker wienerbrød og søde sager.

Ikke for helt små børn

Forestillingen egner sig til børn mellem 4 og 8 år og anbefales ikke til børn under 4 år. De kan blive forskrækkede over mørket, troldenes masker eller de høje lyde - det er noget andet end at læse bogen, advarer Trommen i en pressemeddelelse.

jesl