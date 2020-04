Karen Blixens soveværelse og tørreloft åbnes permanent

- Jeg sætter det løbende samarbejde med Hørsholm Kommune meget højt og er særdeles glad for den seneste donation til indretning og isolering af tørreloftet. Rungstedlund er en historisk perle med 300 år gamle, fredede bygninger og 15 hektar have og fuglereservat, som kræver løbende vedligeholdelse og udvikling for at være et attraktivt sted for besøgende. Forudsætningen for at museet kan forløse sit potentiale er et godt samarbejde med lokalsamfundet, og det har vi, fortæller museumsdirektøren.