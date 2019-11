Museet har inviteret borgmester Morten Slotved (K) for at takke kommunen for bevillingen, ligesom der også er inviteret to tredjeklasser fra Rungsted Skole til at hjælpe med at markere afslutningen på det store parkprojekt. Sammen med borgmesteren skal eleverne plante træ egetræer. Noget tyder på, at træerne vil blive set. Dugfriske tal fra museet viser nemlig, at parken har op mod 100.000 besøgende om året. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Karen Blixens have renoveret for 7 millioner

Gennem fem år er der blevet brugt syv millioner kroner på at bringe den verdenskendte forfatterindes have tilbage til fordums glans, så alle kan få glæde af det naturskønne område.

Mandag plantede skoleelever tre egetræer ved Karen Blixen Museet for at fejre, at en renovering af Rungstedlunds have nu er tilvejebragt.

