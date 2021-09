Lars Frederik Thalbitzer, kandidat for Venstre, mener, at det er alt for bøvlet, hvis man som kandidat forsøger at samle viden om et område i Hørsholm Kommune. Pressefoto

Kandidat rejser kritik: Det her begrænser vores frihed

Venstres Lars Frederik Thalbitzer kalder det et demokratisk problem, at han ikke kan snakke med en skoleleder uden godkendelse fra højere sted

Hørsholm - 23. september 2021 kl. 17:11 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Alt for meget bureaukrati og begrænsning af ens muligheder som kandidat. Sådan ser Lars Frederik Thalbitzer på den 'mur' han, som kandidat for Venstre, pludselig ramte, da han for nylig ville på et kort visit hos en skoleleder for at blive opdateret om området.

Et møde der først skulle aftales og godkendes af forvaltningschefen og tidligst kunne finde sted efter fire uger.

"Jeg er dybt forundret over, at det er forkert som kandidat at komme forbi en halv time og snakke med en skoleleder. Muligheden er jo væk for at blive klogere på det, man skal vide noget om og forholde sig til som kandidat. Det mener jeg er et demokratisk problem," siger Lars Frederik Thalbitzer.

Han mener det kan komme til at fungere som en slags overvågning og dermed blive en helt anden snak, hvis en forvaltningschef sidder med.

"Hvis jeg vil snakke med en forvaltningschef, tager jeg jo bare kontakt til denne, og det kan sikkert også være nyttigt, men det behøver ikke være noget, andre bestemmer".

Skal beskytte medarbejdere Hanna Bohn Vinkel, centerchef for dagtilbud og skole, afviser overfor Ugebladet, at det på nogen måde drejer sig om overvågning og kontrol fra forvaltningens side.

"Det handler både om at beskytte den enkelte medarbejder, fordi der kan komme mange henvendelser, men også for at kunne give kandidaten det bedste mulige svar, på det, vedkommende ønsker at vide noget om," siger Hanna Bohn Vinkel.

Gamle regler At der gælder særlige regler for kandidathenvendelser op til et kommunalvalg er ikke noget nyt i Hørsholm. Også ved valget i 2017 blev der vedtaget "Retningslinjer for besøg på institutioner i perioden op mod et valg", oplyser centerchef for politik, Julie Appelt Honoré. De blev igen godkendt i kommunalbestyrelse npå mødet i august.

Af retningslinjerne fremgår det, at formålet er at indpasse besøg under hensyn til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og daglige arbejdsgang og hindre at besøg indgår som en del af en valgkampagne.

Endelig skal henvendelsen om et besøg på rettes til enten borgmesteren, kommunaldirektøren eller en fagdirektør.

Fik et møde Trods retningslinjerne får det ikke Venstres Lars Frederik Thalbitzer til at ændre sin opfattelse, at det udgør et demokratisk problem, fordi han som kandidat bliver begrænset.

Hans ønskede møde med skoleleder er blevet afholdt, men ikke på den første ønskede dato og med centerchef Hanna Bohn Vinkel som mødedeltager.

"Det ærgerligt, at det skal være så bøvlet, men jeg vil jo ikke bebrejde skolelederen og centerchefen, at de følger de regler, de har fået pålagt", siger han.

