Kampen om villaen og børnenes skov: Derfor kom de dårlig fra start

Dårlige sager og kampe med egne borgere gav Hørsholms nyvalgte en tung start på en vanskelig valgperiode

Hørsholm - 20. oktober 2021

Skruer vi tiden tilbage til december 2017, finder man én af årsagerne til, hvorfor borgmesteren ved flere lejligheder har kaldt denne valgperiode for sin hidtil vanskeligste.

Den 18. december 2017 besluttede et snævert flertal i den 'gamle' kommunalbestyrelse at stemme lokalplan 166 hjem for et boligbyggeri på det gamle Hannebjerg-plejehjem.

Efter en vild kamp med naboen, Hørsholm Lille Skole og et voksende antal sympatisører, som ikke kunne forstå, at et udeareal, skolen har benyttet i mere end 40 år - 'Skoven' og Æbleplantagen' - bare sådan kunne inddrages. Selv om arealet rettelig er kommunens ejendom.

Slaget om lilleskolen Sagen blev klassikeren om den store stygge kommune, der iskoldt frarøver den lille private skoles børn muligheden for at udfolde sig kreativt ved bål og i leg under træer og åben himmel.

Kunne de dog ikke have skåret en lejlighed eller to fra, så der blev plads til det hele?, undrede mange sig over.

Det lykkedes at få bygget en fortælling op om dramaet på en måde, så politikere, der egentlig bakkede op om byggeriet, fik bløde knæ, så der helt op til periodens sidste kommunalbestyrelsesmøde var tvivl om udfaldet.

Nogle af de nye kandidater, der måneden før var blevet valgt, benyttede lejligheden til at presse de 'gamle' til at udsætte beslutningen til efter nytår. I håb om, at det nye styre ville feje lokalplanen af bordet, eller finde en løsning alle kunne leve med.

For meget stod på spil: Blandt andet 28 millioner kroner i indtægter, som der var budgetteret med, og - som det hed fra tilhængernes side - var nødvendige for at undgå nedskæringer andre steder.

Sagen blev trumfet igennem kort før lukketid, og er fire år senere fortsat ikke løst.

Hørsholm Lille Skole gik rettens vej for at få fastslået sin påståede hævd over de omstridte arealer. Og tabte klart. Alligevel valgte den prøve sagen ved landsretten.

Sagen finder sin afslutning den 14. og 15. december, når ankesagen skal behandles.

Ja, og de 28 millioner kroner mangler fortsat i kommunekassen.

Slaget om Ulvemosehuset Forud for dette blev der slået et andet slag, der - lige som Hannebjerg-sagen - skulle vise sig at blive normsættende for den valgperiode der slutter nu.

Igen var temaet, i lettere omskrivning, Davids kamp mod Goliath: En developer - efterhånden et fy-ord hørsholmsk lokalpolitik - havde planer om at bygge boliger nær Heinrich Wencks smukke stationsbygninger i Rungsted, det knap så arkitektonisk bemærkelsesværdige Rungsted Bytorv og hen over Fritidshuset, hvor det faktisk kun var facaden, man ville ville kæmpe en smule for.

Kommunen kunne have solgt området for omkring 100 millioner kroner. Man overså dog lige det Villa Villakulla-agtige bindingsværkshus ved navn Ulvemosehuset, der var - og er - en skattet daginstitution for Rungsteds børnefamilier.

Sammen med en stor del af det resterende Rungsted, gik de på barrikaderne for at bevare institutionen i det pittoreske hus. 'Oprørerne' lykkedes med at udstille tilhængerne af udviklingsidéerne som hjerte- og kulturløse apparatniks, der i ledtog med grumme, profitoptimerende developere blot havde til hensigt at smadre deres fantastiske Rungsted.

Planerne faldt til jorden, skive for skive, i en lang proces, så det nu kun er en udvikling af Fritidshuset, der er i spil.

Kostede mandater Ulvemosehuset står der den dag i dag, stationsområdet ligner det stationsområde det var. Men sagen blev skidt for den konservative Børne- og skoleudvalgsformand, Otto B. Christiansen (K), og hans tro væbner Esben Dyekjær (K): Begge røg ud af kommunalbestyrelsen, da Hørsholm gik til valg den 21. november 2017.

Sagerne førte over i en hidsig valgkamp, hvor 'oppositionen' - partierne, der kom til at stå uden for konstitueringen mellem Konservative, Socialdemokratiet og Radikale - kørte på mere dialog og mere åbenhed. Og på, at nu skulle de, som de nye koste, børste støvet af det indspiste trekløver.

Mere end halvdelen af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer blev skiftet ved valget. Ti var nye.

Allerede under konstitueringsforhandlingerne blev linjen for en problematisk valgperiode lagt: Den siddende borgmester, Morten Slotved (K), slog sig igen sammen med Radikale og et styrket Socialdemokrati og satte sig på 12 af 19 medlemmer mod Venstres, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances sammenlagt syv.

Døren blev lukket For en af de ti nye, Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen, var det en ren skueproces.

- Døren blev lukket for os tre partier, og jeg sidder ikke tilbage med en følelse af, at jeg fik et tilbud. Med den behandling, som vi har fået, skylder vi ikke Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre noget, lød morgenen efter nattens forhandlinger fra Glen Madsen.

Oplevelsen satte sig. De tre partier samlede sig hurtigt i rollen som den opposition, der skulle gøre det klart, at de var et ægte borgerligt alternativ til en stivnet konservativt styret magtkultur med rødt islæt.

Et sidste desperat forsøg på at fravriste Slotved borgmesterkæden forliste i weekenden efter valg og underskrevet konstitueringsaftale, da socialdemokraternes daværende gruppeformand, Niels Lundshøj, afviste en tilnærmelse fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. De ville gøre Lundshøj til borgmester. Med oppositionens syv og socialdemokraternes tre mandater ville de kunne have mønstret de ti nødvendige stemmer til at gennemføre 'kuppet'.

Landskendt dårlig tone Konsekvensen af denne skæve start har udviklet sig til et samarbejdsklima præget af mistillid og dårlig stemning og tone, både i ofte timelange møder i byrådssalen og i lokale og sociale medier.

Selv det ellers hyggelige samvær over en middag og et glas rødvin efter kommunalbestyrelsesmødet blev lidt mere anstrengt. Selv om mange forsøgte at bevare det idylliske billede af, at man sagtens kan være uenig og have det godt sammen alligevel, var der opløsningstendenser i de sociale relationer.

For når en så grundlæggende menneskelig faktor som tillid er væk, bliver det så personligt, at det ikke kan skjules i det mere lukkede rum.

Man holdt sig ikke tilbage: Beskyldninger om at lyve, skjule oplysninger, mobbe og tryne føg gennem luften og kulminerede, da Hørsholm blev landskendt efter at DF's Glen Madsen i forbindelse med en budgetforhandling trak borgmesteren ti side og kaldte ham et 'røvhul' eller 'røvbanan', alt efter hvem historien blev fortalt til.

Mobbeordningen Mistilliden fik også den konsekvens, at mængden af spørgsmål til administrationen og anmodninger om indblik i sagsakter voksede til et omfang, der fik den radikale viceborgmester Henrik Klitgaard til at foreslå en registrering af de ressourcer forvaltningens medarbejdere reelt bruger på at servicere politikerne.

'Mobbeordningen', døbte oppositionen den. Mindretalschikane. For dem var det endnu et bevis på, at de skulle holdes nede og ude.

Gang i galehuset Perioden var også kendetegnet ved, at kommunalbestyrelsen i de første godt og vel to år ikke traf nogle nævneværdige beslutninger.

Byudviklingsplaner og lokalplaner trak ud og Sport-, fritid- og kulturudvalget blev en kampplads med Trommens biograf som det evige omdrejningspunkt for uenigheder. Internt kaldt 'et galehus'.

Også Miljø- og planlægningsudvalget blev en scene, hvor beslutninger om byudvikling og lokalplaner ofte blev trumfet igennem af det konservative flertal med Venstre på den anden side.

Forsonende samling Valgperioden sluttede i en noget mere forsonlig atmosfære: Med Liberal Alliances Jakob Nybo som eneste undtagelse, skrev de øvrige seks partier under. Vi skal tilbage til 2016 for at finde en budgetaftale, hvor borgmesteren kunne at samle alle partier plus en partiløs.

For DF's Glen Madsen var det første gang. LA har ikke værre med i et budgetforlig siden 2016. Venstre har været med i to af periodens fire forlig.

Om denne forsonende samling fem minutter i lukketid så er starten på et nyt, mere harmonisk klima efter 16. november, er for tidligt at spå om. Der er en del kanter der skal slibes både her og hisset inden man vil kunne se konturerne i det. Om overhovedet.