Corona-nedlukningen har betydet højere fart og flere fartbøder uddelt. En kampagne i hele marts skal få bilisterne til at lette foden fra speederen.

Kampagne skal få farten ned i Hørsholm

Nedlukningen af samfundet giver ekstra plads på de danske veje, og det får nogle bilister til at træde hårdere på speederen. Men farten er en faktor i mange alvorlige ulykker.

Trafiksikkerhed er højt på dagsordenen i Hørsholm Kommune, og derfor deltager kommunen i Rådet for Sikker Trafiks landsdækkende fartkampagne i hele marts måned.

"Jeg har arbejdet i politiet i mange år, og jeg har set, hvad farten kan gøre ved en ulykke. Høj fart er en helt afgørende faktor i mange ulykker. Jeg synes derfor, det er vigtigt, at vi minder bilisterne om at overholde fartgrænserne," udtaler Jan H. Klit (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Miljø- og planlægningsudvalget i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune.

jesl