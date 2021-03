Se billedserie Hørsholm Kommune har modtaget bud på udviklingen af Kokkedal Stationsområde, og det har sat gang i en heftig diskussion. Flere partier har allerede stemt nej til de nye bud, og borgere indsamler underskrifter. Samtidig fortæller borgmesteren, at den nye bydel bliver en god forretning for Hørsholm. Foto: Hørsholm Kommunes udbudsmateriale

Kamp om stationsområde er begyndt: »Vi skal tjene penge«

Hørsholm Kommune har modtaget bud på udviklingen af Kokkedal Stationsområde, og det har sat gang i en heftig diskussion. Flere partier har allerede stemt nej til de nye bud, mens borgere indsamler underskrifter. Samtidig fortæller borgmester Morten Slotved (K), at den nye bydel bliver en god forretning for Hørsholm.

Hørsholm - 23. marts 2021 kl. 05:32 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Fremtidens Kokkedal Stationsområde er i weekenden blevet diskuteret heftigt blandt Hørsholms folkevalgte. Baggrunden er, at Hørsholm Kommune vil udvikle området, hvor der ifølge udbudsprogrammet skal opføres et supermarked, friplejehjem, boliger, kollegieboliger og flere parkeringspladser, end der er i dag.

I sidste uge mødtes flere politikere fra Hørsholm Kommune i bedømmelsesudvalget, som skal tage stilling til de bud, kommunen har modtaget i forhold til at løse opgaverne. Her stiftede politikerne bekendtskab med de indkomne bud, som indtil videre stadig er fortrolige, men allerede ved første gennemsyn af budene stemte flere partier imod.

Hverken Venstre, Thorkild Gruelunds Socialkonservative eller Dansk Folkeparti kunne således stemme for, da man mener, at byggeplanerne i området er for omfattende.

- Alle forslag var mere eller mindre mastodonter som var klemt sammen på de små byggegrunde som er ved stationen, derfor stemte jeg imod. Jeg ser egentligt gerne byggeri eksempelvis et friplejehjem. Men absolut ikke i det omfang, som flertallet af kommunalbestyrelsen har lagt op til, skrev Thorkild Gruelund (Q) efterfølgende i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Jakob Nybo (LA) nåede ikke at stemme, da han ikke kunne deltage i mødet, og han fortæller, at han ikke er sikker på, hvad han ville have stemt, men at han er bekymret for områdets fremtid.

- På den ene side er jeg nysgerrig på, hvad der kan komme ud af processen, og jeg er positiv overfor byudvikling, men jeg er også bekymret over, at Hørsholm Kommune skal drive et P-hus, som kan blive en potentiel katastrofe a la den kommercielle biograf i Trommen, siger han og melder sig således ind i koret af kritiske røster.

Der er dog tale om et mindretal, som er modstandere af planerne, og blandt kritikerne har man således ikke de fornødne stemmer til at bremse processen.

Borgmester glæder sig Lørdag sparkede borgmester Morten Slotved (K) debatten i gang for alvor, da han delte en video på sin Facebook-profil. I videoen står borgmesteren foran Kokkedal Station, mens han fortæller, at borgerne kan glæde sig til den nye bydel.

- Glæd jer. Kokkedal Stationsområde har været i udbud og vi har fået nogle rigtig interessante bud. Vi har fået nogen, der virkelig går op i tryghed - nogle, som har arbejdet med tryghed. Vi har fået interessante boligmiljøer og interessante opholdsmiljøer, fortæller borgmesteren, inden han fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet.... Lørdag sparkede borgmester Morten Slotved (K) debatten om Kokkedal Stationsområde i gang for alvor, da han delte en video på sin Facebook-profil. Foto: Skærmbillede fra borgmesterens video

- Det er stadig fortroligt, hvad det er for nogle bydere og hvordan de har budt, men jeg vil godt sige, at det virkelig er noget vi går op i. Vi skal sikre trygheden og gode boliger, og vi skal sikre, at det bliver et nærmiljø, som vi alle sammen kan lide at være i, og det har vi løst. Jeg glæder mig til at vi kan dele med jer - om nogle måneder - hvad det er for nogle projekter, som vi har fået ind omkring Kokkedal Stationsområde, lyder det således i videoen.

I skrivende stund har borgmesterens opslag fået 139 kommentarer, hvor mange er utilfredse med planerne for området. Også her lyder kritikken, at byggeplanerne er for omfangsrige. Hertil kan det tilføjes, at der er indsamlet mere end 600 underskrifter mod det nye udviklingsprojekt fra borgere, som ikke ønsker yderligere fortætning i området omkring Kokkedal Station.

Underskrifter gør indtryk Borgmester Morten Slotved fortæller, at det gør indtryk, når borgerne samler underskrifter ind. Alligevel mener han, at udviklingen af Kokkedal Stationsområde er på rette vej, og han understreger, at man tidligt i processen har lyttet til borgerne.

- Vi er allerede gået fra en bebyggelsesprocent på 110 til 80 på grund af borgernes indspark. Jeg glæder mig til at vi kan offentliggøre budene, for der kommer nogle interessante løsninger i området, som vil løfte mulighederne for hele Hørsholm, men det gør da stort indtryk, at der er mere end 600 borgere, som er nervøse for, hvordan og hvorledes udviklingen bliver for området, siger han.

Hvorfor supermarked? Hos Venstre mener man, at planerne for området er for voldsomme, og man opponerer i særdeleshed mod, at der skal opføres et nyt supermarked.

- Venstre stemmer imod de fremlagte udbud, som lægger op til et massivt og for omfattende byggeri ved Kokkedal stationsområdet. Kokkedal stationsområdet er allerede fuldt udbygget med etageboliger og mindre tæt bebyggelse, og der er ikke grundlag for yderligere bebyggelse i området, skriver Anne Ehrenreich (V) i en mail til Frederiksborg Amts Avis, hvori hun fortsætter:

- Venstre ønsker at bevare de grønne omgivelser og det grønne udtryk ved stationen, som er til daglig glæde for såvel stationens brugere som de mange, der bor tæt på stationsområdet. Venstre støtter begrænset byggeri, primært et friplejehjem, men ser ikke behov for en dagligvarebutik, da vi mener, at der er tilstrækkelig med indkøbsmuligheder i området og finder, at dagligvarehandlen primært bør koncentreres i Hørsholm Bymidte.

Artiklen fortsætter under billedet... Venstre har allerede meldt ud, at partiet ikke støtter op om planerne for udviklingen af Kokkedal Stationsområde. Billedet viser Ann Lindhardt (V). Foto: Venstre Hørsholm

Borgmester Morten Slotved peger i den forbindelse på, at der er gennemført en detailhandelsanalyse, som viser, at området omkring Kokkedal Station har den mindste andel af dagligvareforretninger i forhold til mængden af mulige kunder, hvorfor det giver mening at etablere en ny butik her.

- Vi har fået lavet en detailhandelsanalyse, som viste, at området ved Kokkedal Stationsområde er det sted i kommunen, som var underdimensioneret i forhold til områdets trafik- og transportmønstre. Det er et naturligt sted at have et supermarked, siger han.

Samme undersøgelse viser dog også, at et supermarked ved Kokkedal Station kan betyde et fald i omsætning hos de eksisterende forretninger i kommunen:

»En styrkelse af bydelscentret kan ske ved etablering af en dagligvarebutik på 2.000 m2 ved Kokkedal Station. Omvendt vil det betyde, at andre dagligvarebutikker i kommunen samt i den del af Kokkedal, der ligger i Fredensborg Kommune, vil opleve en omsætningsnedgang«, skrives det således i ICP's detailhandelsanalyse fra 2019, som blev udarbejdet på vegne af Hørsholm Kommune.

V vil se økonomi Fra Venstres Ann Lindhardt lyder det desuden, at man er bekymret omkring økonomien i projektet, som hun derfor gerne ser fremlagt hurtigst muligt.

- Jeg savner oplysninger om projektøkonomien. Læringen af PH Park bør afstedkomme, at vi i Hørsholm kommune begynder at udøve en langt mere ansvarlig økonomisk politik, så Hørsholms borgere ikke igen skal bøde med øgede omkostninger og dertil kommende flere skattestigninger, siger hun.

I den forbindelse fortæller Morten Slotved (K), at man endnu ikke kan tale om økonomien i projektet. Han løfter dog sløret for, at udviklingen af Kokkedal Stationsområde ikke bliver en udgift for kommunen.

- Når man skal forhandle omkring konkrete projekter, er det et lovkrav i udbudsloven, at oplysninger om udbuddet er fortrolige, indtil den endelige model er valgt, fortæller han og fortsætter:

- Det her er et projekt, som vi skal have penge ud af. Det behøver ikke at være mange penge, men der skal være et positivt cashflow, hvis jeg skal stemme for, siger borgmester Morten Slotved. Fakta:

Ved Kokkedal Stationsområde skal der udvikles et nyt område, som skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, flere parkeringspladser, boliger, kollegieboliger og eventuelt flere mindre caféer. På friplejehjemmmet skal der være plads til mellem 50 og 80 beboere. Der skal opføres 15 private kollegieboliger. Det nye byområde skal have en dagligvareforretning på omkring 1.200 kvadratmeter. Der skal etableres mindst 350 bilparkeringspladser med mindst tre pladser til handicappede og mindst fem ladestandere til elbiler. Kommunens vurderer, at der bliver plads til cirka 200 boliger i det nye byområde.

