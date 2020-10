Kærligheden kalder på biblioteket

Kompleks og fascinerende

"Kærlighed er nok et af de mest komplekse og fascinerende træk ved mennesket. Kærlighed er på en gang noget, vi umiddelbart alle ved, hvad er, og samtidigt næsten ikke besidder ord for. Intet emne som kærligheden fylder både i vores personlige liv som på tværs af både religion og kunstarter som blandt andet litteratur, poesi og musik. Så hvad er det med kærligheden, der gør, at det har en så universel værdi for os alle, at vi tilsyneladende vil gå igennem alverdens kvaler for det?," skriver Hørsholm Bibiliotek i en pressemeddelelse.