Kæmpe regning kan vente: Kommune har ikke vedligeholdt bygninger nok

I Hørsholm Kommune har man ikke haft afsat penge nok til at vedligeholde bygninger gennem flere år. Det kan blive dyrt i de kommende år, hvis ikke kommunalbestyrelsen finder de fornødne midler i den kommende budgetforhandling

Hørsholm - 18. august 2021 kl. 17:09

Budgettet til vedligeholdelse af Hørsholm Kommunes ejendomme er over tid blevet reduceret, hvilket har resulteret i et voksende efterslæb.

Det betyder, at der som minimum skal findes fem millioner kroner ekstra om året til vedligehold af bygninger i de kommende år, hvis ikke kommunens ejendomme skal begynde at miste værdi. Det viser et eksternt bygningssyn, som kommunen har fået gennemført. Ved bygningssynet har man konstateret et vedligeholdelsesefterslæb, som ikke kan indhentes med de nuværende budgetter.

- Det er korrekt, at der er et efterslæb, fortæller borgmester Morten Slotved (K) forud for det kommende Økonomi-udvalgsmøde, hvor politikerne bliver orienteret om sagen. Han fortsætter:

- Vi bliver orienteret om efterslæbet, og så ryger punktet med til budgetforhandlingerne. Hvis man kigger på anlægsønsker fra Miljø- og Planlægningsudvalget til det kommende budget, er den faktisk med, siger han.

Mangler 50 millioner På baggrund af den ekstern rådgivers bygningssyn vurderes det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste ti år til 263 millioner kroner, mens de planlagte budgetmidler i perioden er på kun 213 millioner kroner. Det betyder, at der årligt mangler i omegnen af 5 millioner kroner, eller 50 millioner over ti år, hvis bygningerne ikke skal tabe værdi.

Samtidig betyder efterslæbet, at de i forvejen massive anlægsbudgetter for de kommende år kan blive endnu højere end først antaget. På nuværende tidspunkt har Hørsholm Kommune anlægsudgifter for de næste to år på henholdsvis 159 millioner kroner og 115 millioner kroner, og det er uden yderligere midler til vedligeholdelse.

- Det er et punkt, som vi kommer til at skulle diskutere. Vi skal se på hele vores ejendomsportefølje, for der et efterslæb. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vores ejendomme bliver vedligeholdt, så det er noget, vi skal tage meget seriøst, tilføjer borgmesteren i den forbindelse.

I budgetaftalen for årene 2020 til 2023 er der desuden opstillet ønsker om, at den fremtidige bygningsrenovering af de kommunale bygninger skal bidrage til Hørsholmstrategien og FN's 17 Verdensmål. Hørsholm Kommune står derfor i en situation, hvor kommunen dels ikke er i stand til at opretholde den ønskede vedligeholdelsesstandard og samtidig er blevet pålagt nye initiativer i forbindelse med FN's 17 Verdensmål. Det kan betyde, at vedligeholdelsen bliver for en stor del bygningers vedkommende kan blive endnu dyrere.

Senere på måneden starter de folkevalgte i Hørsholm den årlige budgetproces. I basisbudgettet, som er oplægget til budget-forhandlingerne, er der lige nu en uoverensstemmelse - eller et underskud - mellem udgifter og indtægter i omegnen af 160 millioner kroner. Beløbet skyldes mestendels, at Hørsholm over de næste år har massive udgifter på anlægsområdet. Samtidig skal der spares 16 millioner om året på kommunens drift, før Hørsholm Kommune lever op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Flere bygninger er ikke medregnet

Når man taler om vedligehold af bygninger, dækker det over vedligehold af klimaskærme, indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer i, på og ved kommunens bygninger. I alt er der tale om cirka 150.000 kvadratmeter.

Det seneste bygningssyn inkluderer desuden ikke Børnegården på Alsvej, hvor vedligeholdelsesbehovet er på cirka 17 millioner kroner. Alsvej 83 behandles nemlig særskilt i andet punkt på Økonomi-udvalgets dagsorden.

Hørsholm Svømmehal er heller ikke inkluderet, og her regner man med et vedligeholdelsesbehov på mellem 17 og 22,3 millioner kroner. Også denne sag behandles særskilt på anden punkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Der er desuden udarbejdet et særskilt budgetønske til budgetforhandlingerne for istandsættelse af svømmehallen.

Vallerødskolen er heller ikke medtaget i vurderingen, da der lige nu foregår en større PCB- og energirenovering, hvor midlerne allerede er afsat. Ådalsparkvej 2 - det tidligere rådhus - planlægges på nuværende tidspunkt solgt, men hvis man alligevel ender med at anvende bygningerne, vil der være et vedligeholdelsesbehov her på cirka 50 millioner kroner.

