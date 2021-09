Se billedserie "Mad med Hjertet" arbejder frivilligt med at forhindre madspild og tilberede gratis måltider til mennesker i livskrise, fejrede forleden to års fødselsdag og fik besøg af borgmester Morten Slotved med stifter Pernille Rask til hans højre side og det øvrige team. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe bedrift: Redder fire tons madvarer og laver 3.000 måltider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe bedrift: Redder fire tons madvarer og laver 3.000 måltider

Den frivillige organisation "Mad med Hjertet" kan fejre to års fødselsdag

Hørsholm - 03. september 2021 kl. 09:07 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den lokale nonprofitorganisation "Mad med Hjertet" har netop fejret to års fødselsdag. Og det er gået stærkt for den lokale og frivillige organisation, der har slået sig op på at tilberede gratis måltider af supermarkedernes overskudsvarer til familier i Nordsjælland, der befinder sig i en midlertidig livskrise.

Læs også: Mad med Hjertet deler nu overskudsvarer ud i nyt samarbejde

"På de to år har vi udleveret knap 3.000 måltider og reddet over fire tons varer fra skraldespanden," fortæller Pernille Rask, stifter af Mad med Hjertet, og fortsætter:

"Alle de varer vi ikke får brugt i køkkenet bliver doneret væk til mennesker, der har brug for en håndsrækning eller som bare godt vil være med til at reducere madspild."

Tak for støtten Lige fra starten har "Mad med Hjertet" været drevet på frivillig basis med et fantastisk team af mennesker, der gerne vil hjælpe familierne og trylle sunde, lødige måltider ud af råvarerne.

"Vi er så taknemmelige for den støtte og opbakning, vi har fået siden vi startede for to år siden. Rigtigt mange mennesker og virksomheder kontakter os for at hjælpe på den ene eller anden måde. Som samfund og på individniveau har vi efterhånden erkendt, at vi ikke bare ukritisk smider brugbare råvarer direkte i skraldespanden," fastslår Pernille Rask.

Det bakkes op af Hørsholmborgmester Morten Slotved, der var på besøg, da "Mad med Hjertet" fejrede fødselsdag.

Brug for entreprenører Jeg har med stor fornøjelse fulgt med i Pernilles arbejde fra første færd, da hun stod på mit kontor og præsenterede sin idé og til nu. Konceptet med at hjælpe familier i livskrise og kombinere det med bæredygtighed er en ny spændende vej, som ikke var set tidligere. Vi har brug for entreprenører, der skaber organisationer, der er både visionære og forankret i lokalsamfundet. Det er præcist, hvad "Mad med Hjertet formår," siger Morten Slotved.

Har man behov for at modtage måltider kan man søge via Mad med Hjertets hjemmeside. Hvis man godt vil hjælpe til som frivillig, kan man kontakte Pernille Rask på 61 99 24 50.

Pernille Rask, stifter af Mad Med Hjertet, får stor ros for indsatsen mod madspild og hjælpen til sine medmennesker fra borgmester Morten Slotved (K). Pressefoto

relaterede artikler

Mad Med Hjertet endte i spansk avis 26. april 2021 kl. 14:17

Nyt stærkt samarbejde skal begrænse madspild i Hørsholm 20. januar 2021 kl. 17:16

Giver gaver til Mad med Hjertet-frivillige 12. december 2020 kl. 09:29