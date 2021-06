Hvad blev der egentlig af bekymringen ved at placere sine ældre i boliger i et erhvervsområde? spørger Ugebladets redaktør Fred Jacobsen. Foto: Morten Timm

KOMMENTAR: Speederen i bund ved gult. Eller: Hvilken kasket har borgmesteren lige på her?

Det borgerlige flertals stræben efter to private plejehjem i Hørsholm rejser en række ganske alvorlige spørgsmål, mener Ugebladets redaktør. For eksempel: Hvorfor skal 50-60 ældre stuves sammen mindre end 200 m fra et affaldsforbrændingsanlæg?

Hørsholm - 10. juni 2021 kl. 08:28 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Man må ikke køre over for rødt. Man skal faktisk også stoppe ved gult og ikke trykke speederen i bund for at nå over før rødt.

Læs også: Norfors kan spænde ben for friplejehjem

Gule lamper blinker rigeligt i sagen om private (fri)plejehjem. I en sjælden enighed har det borgerlige Hørsholm dog trykket speederen i bund.

For der skal med vold og magt bygges to: Et ved Kokkedal Station, et andet på to erhvervsmatrikler på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej.

To gange har kommunens forvaltning påpeget, at der nok ikke bliver brug for to friplejehjem med mellem 120 og 140 boliger. Først støttet på prognoser fra Kommunernes Landsforenings (KL) konsulenter fra 2018 og senest i år, hvor det bliver mere end antydet, at kommunen risikerer at stå med en betydelig overkapacitet, hvis der gives grønt lys til at bygge dem begge.

Den seneste forudsigelse er ildevarslende: Med to ekstra plejehjem risikerer Hørsholm i 2030 at stå med en overkapacitet på mellem 97 og 117 boliger.

Behovet for plejeboliger blev i 2018-rapporten forudsagt til mellem 58 og 87 boliger, hvilket kunne retfærdiggøre ét nyt plejehjem. I 2021-prognosen faldt behovet til mellem 13 og 33 boliger - med voldsom overkapacitet til følge.

"Det er jo det vores embedsfolk skal gøre. Advare os. Det er deres arbejde," tænkte og sagde borgmesteren og fejede betænkelighederne af brættet. Jaja, lød det fra hans haledikkende følgeskab og i kommunens ældrelobby: Det er jo bare prognoser. De ændrer sig, kan man jo se.

Det er svært at spå. Og det kan da være, at tendenser til sund aldring, der er beskrevet i rapporterne, stopper, så det hele ser helt anderledes ud næste gang.

Men forklar venligst: Hvad blev der af bekymringen for at placere sine ældre i et industri­kvarter?

Hvorfor er det fedt at bygge plejeboliger mindre end 200 meter fra et affaldsforbrændingsanlæg? Altså: Inden for en konsekvenszone, Miljøstyrelsen peger på?

Hvor meget lyttes der til Norfors' indsigelse om, at det vil hæmme værket i sine muligheder for at udvide og udvikle sig?

Der lyttes jo nok. Forvaltningen vurderer dog ikke, at et plejehjem vil forhindre værket i noget. Og byens be­gjestrede borgmester er ubekymret og mener, at det er et tænkt eksempel, at staten ville kunne finde på at udpege værket som værende af så stor national interesse, som kan punktere drømmen.

Men hov: Hvilken kasket har Morten Slotved på lige her? Borgmesterens? Eller tænker han under Norfors' formandskasket, at det ikke skal siges højt, om det hele allerede er klappet af med baglandet?

Pyt. Der er jo i forvejen nogle i området der bor inden for den der konsekvenszone. Så går det nok også at stuve yderligere en 50-60 ældre sammen derinde.

Med venlig hilsen Fred Jacobsen

Redaktør, Ugebladet

