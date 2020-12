Fred Jacobsen er lokalredaktør på Ugebladet Hørsholm. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: KOMMENTAR: Hørsholm, du trænger til et kys på næsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KOMMENTAR: Hørsholm, du trænger til et kys på næsen

Hørsholm - 30. december 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Lad mig indlede med at vende en af vores egne historier lidt på hovedet.

"Udhus udløser millionregning i landets dyreste kommune", lød overskriften i september i den første af en række artikler om at Hørsholm Kommune i en årrække har opkrævet for meget i byggesagsgebyrer.

I artiklens allersidste sætning nævnte vi så lige, at kommunen faktisk siden januar har opkrævet mere præcist, så borgerne nu betaler gebyr efter en minut-for-minut beregning. Mindre, i virkeligheden.

Hvordan ville historien mon blive læst, hvis vi i stedet havde lavet denne overskrift: "Landets dyreste kommune lemper på gebyrer"? Og havde indledt med at fortælle, hvordan problemet blev løst i stedet for, hvordan det er opstået, hvem der er skurken og hvad der skal ske med vedkommende.

Det er nogle tanker vi gør os her på bladet. Vi har kigget hinanden i øjnene og spurgt os selv: Er vi lidt for sure? Går vi for meget efter det, der går galt, frem for det der lykkes? Er vi blevet for meget talerør for det sure Hørsholm, der bare hånligt trækker på skuldrene, når borgmesteren igen-igen forsøger at tale byen op til begejstring?

Svaret er nok et stille og lidt skamfuldt ja. Ledsaget af en oprigtig bekymring, om vi vil lade det fortsætte i 2021.

Her kom jeg til at nynne nogle linjer af Gnags' 34 år gamle kærlig-kritiske "Danmark", som jeg har omskrevet en smule:

"Hørsholm, pas på du ikke dør, du trænger til nogen der kysser din næse og nulrer dine ører."

Det er hvad vi trænger til efter et på mange måder vanvittigt 2020: At vi forsøger at vende os en ekstra gang om efter det der lykkes, i stedet for det der går galt. Det vil vi stræbe efter.

Vi er så meget en del af det - lidt for sure - Hørsholm, at vi også kan være med til, ja, at give et kys på næsen og nulre et øre i ny og næ.

Misforstå det ikke: Det bliver ikke med lutter lalleglade historier og tandløs journalistik. Men med en vilje til at tænke en ekstra konstruktiv tanke, der kan skabe lidt flere smil end hængende mundvige.

Det synes jeg sådan set også, de 19 i kommunalbestyrelsen skulle skrive sig bag øret. Mandag før jul sagde de farvel til 2020 med et fire timer langt brag af dårlig stemning, hvor der gavmildt blev strøet om sig med mistillid, beskyldninger om chikane, mobning og alskens andre gaver. Milevidt fra, man kunne drømme om er et velfungerende samarbejdende folkestyre.

Årets sidste dage er også regnskabets og afskrivningernes stund. Og jeg tror vi allerede nu afskriver håbet om og troen på, at 2021 kan blive året, hvor bystyret igen finder ind i et samarbejde bygget på tillid og respekt.

Godt nytår! Venlig hilsen

Fred Jacobsen, lokalredaktør