Morten Slotved (K) og Mette Abildgaard (K) besøgte Sjælsmark lørdag.Foto: Knud Düring

K holder blikket på Sjælsmark

Hørsholm - 20. november 2017 kl. 12:11 Af Anna Törnqvist Jensen

På en af valgkampens sidste dage lagde Mette Abildgaard, Konservatives politiske ordfører, lørdag vejen forbi Hørsholm, hvor hun blandt andet besøgte udrejsecentret på Sjælsmark sammen med borgmester Morten Slotved (K).

- Jeg er blevet inviteret af Morten Slotved, der som borgmester bliver ved at gøre opmærksom på, at udrejsecentret aldrig burde været blevet placeret på Sjælsmark. Det budskab forstår jeg udmærket, og det er også et budskab, jeg tidligere under folketingsvalget har givet udtryk for, at jeg deler. Derfor vil jeg også arbejde for at ændre på placeringen, hvis muligheden opstår, siger Mette Abildgaard, der dog erkender, at det kan blive svært.

- Vi har den udfordring, at Liberal Alliance (sammen med daværende S,R og SF-regering og Enhedslisten, red.) er en del af det forlig fra 2012, som placerede udrejsecentret på Sjælsmark, og samtidig er Venstre kommet med lidt forskellige meldinger gennem årene. Men det er klart, at hvis Venstre begynder at åbne op, så vil jeg presse på, at vi fra Konservatives side får rykket på det vindue, der måtte opstå. For hvis vi er realistiske, må vi også sige, at sandsynligheden bliver mindre og mindre for hvert år, der går.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) sagde for nylig i Frederiksborg Amts Avis, at hun ikke så grund til at ændre noget omkring Sjælsmark. Og Konservative må se i øjnene, at der pt. ikke er opbakning for at flytte udrejsecentret.

- Der ligger ikke noget konkret forslag fra Konservatives side, for jeg tror ikke, der ville være opbakning til det i regeringen. Vi står lidt alene med det synspunkt, siger Mette Abildgaard, der dog ser en lille åbning, hvis diskussionen falder på udflytning af arbejdspladser.

- Jeg vil nævne det internt i vores eget parti, at vi i forbindelse med snakken om udflytning af arbejdspladser godt kunne tage det op. Vi kunne godt spørge til, hvorfor der insisteres på, at udrejsecentret skal ligge på Sjælsmark, som ligger tæt på København, siger hun.