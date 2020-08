Tirsdag klokken 17.00 mødes partierne i Hørsholm til den første armlægning om det kommende budget. Borgmester Morten Slotved (K) ridser i denne artikel udfordringerne kort op. Foto: Peter Andersen 0045 40106628

K-borgmester: Skatten vil nok stige

Hørsholm - 30. august 2020

I en husholdning skal indtægter og udgifter hænge sammen, og sådan er det naturligvis også i en kommune, når budgettet skal lægges. Her er bare lidt flere nuller på beløbene. Således står Hørsholm til i det kommende år til at få indtægter fra skatter og afgifter på 2,1 milliarder kroner (2.100.000.000, red.). Til gengæld er der driftsudgifter for cirka 1,5 milliarder kroner, anlægsudgifter i runde tal for 100 millioner kroner - og så er der den kommunale udlignings-regning, hvor Hørsholm skal aflevere godt en halv milliard.

Sådan ridser Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) i hovedtræk økonomien op forud for partiernes budgetforhandlinger, der starter i morgen aften, tirsdag klokken 17.00.

- Vi står med en demografisk udfordring, hvor Hørsholm får flere ældre, hvorved udgifterne også stiger. Området skal derfor tilføres flere penge, og det presser vores serviceramme. Lidt enkelt forklaret betyder det, at vi skal effektivisere yderligere og finde nogle besparelser. Men det er formentligt ikke nok. Derfor forventer jeg, at vi nok kommer til at lade skatten stige, hvis vi ønsker at bevare et ordentligt serviceniveau, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Hævet skat vil give 29 millioner

Hørsholm Kommune kan ikke bare hæve skatten voldsomt, da der er en aftale om en fælles balance mellem alle landets kommuner.

- Vi har søgt om, at vi kan lade skatten stige med næsten 0,4 procent, hvilket svarer til en indtægt for kommunen på cirka 29 millioner kroner. Det er den nye udligningsordning, der åbner for den mulighed, og så har det været fremme i blandt andet Rudersdal, at ordningen åbner for, at kommunerne kan beholde alle pengene eller i hvert fald størstedelen af dem selv. Om det er rigtigt, mangler jeg stadig at få bekræftet, lyder det fra borgmesteren.

Morten Slotved oplyser, at hvis Hørsholm hæver skatten udover de 0,4 procent, så vil kommunen blive »straffet« ved at skulle betale 75 procent videre til Staten, så det er der ikke megen »sjov« ved.

- Vi skal nu i gang med budgetforhandlingerne, hvor alle partier og Annette Wiencken uden for parti som udgangspunkt er med. Adgangsbilletten for at være med til forhandlingerne er, at man skal indlevere et budget i balance senest mandag morgen klokken 09.00 (i dag, red.). Med disse input har vi noget konkret at starte forhandlingerne med. Vi står blandt andet med den udfordring, at vi kommer til at mangle cirka 160 millioner kroner over de kommende fire år på vores driftsbudget. Vil vi finde de penge ved effektiviseringer og besparelser eller vil vi dække noget af beløbet ved at sætte skatten en smule op?, spørger borgmesteren, der fortsætter:

- Vi står også med et anlægsbudget på godt 100 millioner kroner. Der er et ønske om et nyt klubhus for HUI (Hørsholm-Usserød Idrætsforening, red.), der er et ønske om en ny vuggestue/børnehave ved Rungsted Skole, der er brug for kystsikring, og der er vedligeholdelse af vores veje. Kort sagt. Vi står med nogle udfordringer, som jeg håber vi løser i fællesskab. Et fællesskab, jeg håber, bliver så bredt som muligt. Morten Slotved forventer, at budgettet for 2021 og overslagsårene frem til 2025 vil ligge klar om cirka tre uger.

I Frederiksborg Amts Avis mandag kan du læse, hvad partierne i Hørsholm har fokus på i de kommende forhandlinger...