Juridisk notat afklarer sag om magtfordrejning

Initiativsretsforslag om at sætte stopper for NGG-lokalplan er helt på sin plads, fremgår det af juridisk notat fra Hørsholm Kommune

Hørsholm - 24. september 2021 kl. 11:44 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Det er ikke magtfordrejning, når fire partier i et initiativsretsforslag ikke vil prioritere en ny lokalplan for Christianshusvej og have taget den helt ud af planlægningen."

Det slår Hørsholm Kommune nu fast i et juridisk notat, der er udarbejdet på foranledning af kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund fra SocialKonservative, der er et af de fire partier bag initiativsretsforslaget, samt efter Ugebladet har skrev om sagen.

Sagens kerne er udarbejdelsen af en lokalplan, der skal gøre plads til en stor udvidelse af privatskolen NGG i Hørsholm og som samtidig er nøglen til, at Fredensborg Kommune kan komme videre med bymidteplanerne og FORMAT-butiksprojektet.

Motiv og midler Det var tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ib Lunde Rasmussen - og nu kandidat for SocialKonservative hos Gruelund - der var ude at kalde det en regulær magtfordrejning, når man sammenblander motiver og midler, fordi man ønsker at forhindre realiseringen af et projekt i nabokommunen.

Han fik opbakning fra rådgivningskonsulent og ekspert i lokalplanlægning, Arne Post, der desuden mente, at man ikke brugte forvaltningsreglerne korrekt.

Klar konklusion Konklusionen i kommunens juridiske notat er dog kort og klar:

"Der er ikke tale om magtfordrejning, når kommunalbestyrelsen fastholder, at et areal udlagt til erhvervsformål også skal anvendes som sådan," står der i det 2½ sider lange notat.

I notatet begrunder Hørsholm Kommune det med, at arealet mellem motorvejen og Christianshusvej allerede er planreguleret, og NGG's ønske om at bygge en ny international skole på arealet strider mod den gældende planregulering, både kommuneplan og lokalplan.

"Da NGG's projekt om en ny skole er i strid med kommuneplanen, har NGG efter planloven ikke et krav på, at der iværksættes et arbejde med at revidere den eksisterende lokalplan," skriver kommunen i notatet og henviser til planlovens § 13, stk. 2 og 3.

Holder fast Samtidig er det i sidste ende en politisk beslutning, hvor man ønsker hvilken slags arealanvendelse, og hvad man i givet fald ønsker af udvikling i kommunen.

"Det er således ikke usagligt at ønske at fastholde, at et areal, der er udlagt til erhvervsformål, skal anvendes som sådan," understreges det i notatet. Artiklen fortsætter under foto...

"Jeg ønskede ikke at gøre noget ulovligt, og det ville jeg være sikker ved at få kommunens jurister til at undersøge det," siger Thorkild Gruelund fra SocialKonservative. Foto: Morten Timm

Med notatet holder Thorkild Gruelund fast i forslaget om at taget NGG-lokalplanen ud kommunens planlægning.

"Jeg ønskede ikke at gøre noget ulovligt, og det ville jeg være sikker ved at få kommunens jurister til at undersøge det. Nu ligger det fast, at det er politik, og jeg har fuld tillid til notatet," siger Thorkild Gruelund, der tilføjer, at han gerne vil hjælpe NGG, men at det ikke skal være på bekostning af Hørsholms handelsliv. Så må der findes andre løsninger for privatskolen, tilføjer han.

FAKTA Sådan formulerer de fire partier - R, S, V og SK - deres initiativsretsforslag:

"Radikale, Socialdemokraterne, Venstre og SocialKonservative mener ikke, at den planlagte udvikling omkring Christianshusvej er i områdets interesse. Derfor forslår ovennævnte partier at lokalplanen omkring Christianshusvej ikke længere skal prioriteres og tages ud af planlægningen." Sådan formulerer de fire partier - R, S, V og SK - deres initiativsretsforslag: Vi er vores gode ret Konklusionen i notatet kommer på ingen måde bag på de radikales Henrik Klitgaard, der er initiativtager til forslaget.

"Jeg har hele tiden ment, at der ikke var tale om magtfordrejning. Som politikere er vi i vores gode ret til ikke at ændre et udlagt erhvervsområde til almennyttige formål. Ligesom vi er i vores gode til at forholde os til de trafikale løsninger, der er lagt frem fra Fredensborg, og som vi heller ikke mener, er på plads," fastslår han.

