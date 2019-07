Tænk en gang, hvis der ikke står et juletræ på Ridebanen i Hørsholm... Tanken kan blive en realitet. Politikerne skal nemlig behandle et forslag om at spare træet væk, fordi Hørsholms økonomi er presset. Foto: Lars Sandager Ramlow

Julestemningen i fare i Hørsholm

Hørsholm - 20. juli 2019 kl. 04:56 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens solen står højt på himlen, vejrudsigten lover i omegnen af 25 grader og stranden lokker, så er det nok de færreste, der tænker på nisser, gaver og december-konfekt.

Men for politikerne står julen lige for døren. Hørsholm økonomi er presset, og der skal derfor spares et anseligt millionbeløb i de kommende år. Administrationen i Hørsholm har derfor udarbejdet et sparekatalog med besparelser for i alt 60 millioner kroner. Et af forslagene som Miljø- og Planlægningsudvalget skal behandle lyder således:

»Hørsholm Kommune indkøber og opsætter ikke juletræ på Ridebanen. Dermed spares udgifter til både indkøb af træ samt materielgårdens mandetimer til opsætning og nedtagning af både træ og lys«.

Af forslaget fremgår det, at det vil give Hørsholm en årlig besparelse på små 115.000 kroner, mens konsekvenser for borgerne bliver en reduceret julestemning omkring Ridebanen.

Til det siger formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan Klit (K) til Frederiksborg Amts Avis:

- Min holdning til det forslag er meget klar. Selvfølgelig skal vi have et juletræ på Ridebanen. Men små 115.000 kroner om året i udgifter er omvendt også et forholdsvis stort beløb for et træ, der kun står der i nogle få uger. Derfor kan vi måske finde en billigere løsning. Kan vi spare halvdelen af den nuværende udgift vil det jo være en god ting. Måske kan man bruge et kunstigt træ, eller måske kan der plantes et træ på Ridebanen. Det sidste vil dog kræve, at vi får lov til det af ejeren af grunden, men personligt synes jeg, at det er en fin idé og helt i tråd med tiden og ønskerne om bæredygtighed i samfundet. Her kan vi gå forrest i Hørsholm, siger Jan Klit.

Frederiksborg Amts Avis har naturligvis også ringet til julemanden, som avisen kan afsløre ikke er på Grønland, men går rundt og ordner have i Hørsholm. Med fare for at spolere nogens barnetro, så er det den radikale Henrik Klitgaard, der hvert år trækker i skæg og det røde kostume og går rundt blandt publikum på Ridebanen i Hørsholm:

- Et rigtigt træ, der er plantet og står på Ridebanen hele året, er ikke en god idé. Heller ikke selvom jeg er »klimatosse« og miljøbevidst, for træet vil komme til at stå i vejen, når Ridebanen bliver brugt til andre arrangementer, som jeg synes, vi skal have flere af.

Henrik Klitgaard fortsætter:

- Men selvfølgelig skal vi ikke spare juletræet væk, ligesom vi ikke skal aflyse Kulturdagen eller sankthans-bålet. Det er ting som disse, der giver byen sammenhængskraft, og det bliver simpelthen for pauvert. Og hvis jeg så et øjeblik skifter min politiker-kasket ud med nissehuen og bliver julemand, så vil jeg sige dette: Til jul ønsker jeg mig et juletræ på Ridebanen, og det skal være pakket ind i lys. Der er nogle ting, man ikke skal spare på, understreger julemanden overfor Frederiksborg Amts Avis.