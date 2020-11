Det bliver måske påske, før Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm igen kan byde enlige og ældre på mad i Sognegården. Juleaftensarrangementet er aflyst i lyset af coronarestriktionerne. Arkivfoto

Julen varer måske alligevel helt til påske

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm må aflyse juleaften for enlige og ældre, men håber på at vende stærkt tilbage til påske

Hørsholm - 13. november 2020 kl. 17:30 Af Helene Holm Stolle Kontakt redaktionen

I tidligere år har Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm arrangeret juleaften for både enlige og ældre. Men i år har corona og forsamlingsforbuddet sat en stopper for arrangementet, som det kendes med julemiddag, dans om træet og sang. Men de frivillige arbejder lige nu på højtryk for at finde andre måder at skabe en hyggelig stemning for de mange mennesker, der år efter år benytter sig af juleaften-tilbuddet.

"Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan gennemføre juleaften, som vi plejer, for netop i år er der mere brug for det end nogensinde. Hele pandemien og det, at vi mindsker vores sociale omgang, har skabt en enorm ensomhed hos mange mennesker", fortæller Tina Holkmann Gerling, der er leder af Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm.

Larmende ensomhed Ifølge Tina Holkmann Gerling er det især de sårbare ældre, som rammes af en larmende ensomhed.

"Jeg føler, at de ældre, der sidder alene i deres hjem, helt er overset, når det handler om konsekvenserne af Coronaen. Mange ældre døjer i forvejen med helbredet og er derfor ekstra udsat, hvorfor de jo selvfølgelig knapt nok tør at gå ud længere, og det har altså betydning for deres mentale velbefindende. Vi er faktisk i kontakt med mange, der ligefrem siger, at de er coronadeprimerede".

Vil sprede julestemning Netop derfor er de frivillige så optaget af at finde alternative muligheder for det traditionsrige juleaftensarrangement.

"Alt skal jo leve op til de mange restriktioner, så vi er sikre på, at det er forsvarligt for alle at være med", understreger Tina Holkmann Gerling og fortæller, at lige nu arbejdes der på at arrangere christmas carollings-besøg på plejecentre og i boligområder med mange enlige og ældre.

"Vi håber at kunne lave flere små sang-grupper, som kan tage ud og sprede julestemning der, hvor der er behov for det - og måske kan de have lidt julegodter med rundt også. Samtidig arbejder vi på at finde ud af, om det kan lade sig gøre at sætte nogle få stykker sammen til en julemiddag hjemme privat, men det er stadig blot på idè-planet", lyder det fra Tina Holkmann Gerling, som efterlyser gode idéer fra borgerne.

Hvis du har en god ide til, hvordan de frivillige kan sprede julestemning, så send gerne en mail på mail@frivillighorsholm.dk eller ring på telefon 29262040.

Ses (måske) til påske "Der er ingen tvivl om, at mange vil være skuffet over, at der ikke bliver et juleaftensarrangement i Sognegården i år, for de har glædet sig til at komme og få en god og lækker julemiddag og ikke mindst være en del af et socialt fællesskab denne aften," siger Lars Bjørck Olsen, formand for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm.

Han oplyser, at man derfor også arbejder på et påskefrokostarrangement i Sognegården påskelørdag 3. april. Hvis altså der i mellemtiden sker en lettelse af de nugældende restriktioner. Og forsikrer, at der i god tid inden påske bliver meldt ud om dette arrangement.

