Julelyset kommer - bare ikke som det plejer

Hørsholms festlige julelystænding bliver et af coronaens ofre

Hørsholm - 05. november 2020 kl. 15:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Den har de seneste to år trukket en del Hørsholmborgere ud på Apotekertorvet. Børnene kunne få det første glimt af julemanden, forældrene et glas gløgg og en æbleskive, og hele forsamlingen kunne bryde ud jubel og klapsalver, når det så skete: At julebelysningen i gågaden blev tændt.

Sådan bliver det ikke i år. Den festlige fælles tænding af julebelysningen i gågaden, Hørsholm Midtpunkt, Kongevejscentret og Rungsted Bytorv er aflyst. I hvert fald som arrangement.

Slog sig sammen "Der bliver julelys, og der bliver også jul i år," forsikrer gågadeforeningens formand, Thorkild Gruelund, "men vi vil ikke forbryde os mod reglerne for forsamlinger."

Julebelysningen var indtil 2018 noget, der foregik separat i kommunens forskellige handelscentre. 2018 slog gågaden, Midtpunkt, Kongevejscentret og Rungsted Bytorv sig imidlertid sammen og koordinerede en fælles tænding af julens lys.

Hestevogn på tur Det foregik ved at borgmesteren og julemanden ankom til Apotekertorvet i hestevogn, der blev holdt en tale, lyset blev tændt - og så drog hestevognen videre til de øvrige handelscentre.

Der bliver julelys, og der bliver også jul i år



Thorkild Gruelund, gågadeforeningsformand Tilbage på Apotekertorvet var en større menneskeskare i en tilstand af stigende julestemning, og der var boder og godter til børnene.

Julebelysningen i gågaden er sat op og kommer ifølge en håbefuld gågadeforeningsformand med tiden også til at lyse alle steder - og så forsøger man ellers at lave julestemning i gågaden ved at opstille juletræer op og ned ad gaden.

Kreativt alternativ? Første søndag i advent er i år 29. november, hvor det store juletræ på Ridebanen plejer at blive tændt.

Det er i skrivende stund ikke afklaret, om denne store Hørsholm-tradition også bliver et af coronaens ofre - eller om kommunen finder på et kreativt alternativ.

RESTRIKTIONER

Siden 26. oktoberr gælder følgende

Forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer. Foreløbig indtil 22. november

Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål

Anbefaling om, at alle byfester og lignende arrangementer, aflyses.

Sidstnævne anbefalinger gælder foreløbig frem til 2. januar 2021.



Kilde: Sundheds- og ældreministeriet Siden 26. oktoberr gælder følgendeSidstnævne anbefalinger gælder foreløbig frem til 2. januar 2021.

