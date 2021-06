Ejendomsmæglerne Stefan Skafdrup (tv.) og Thomas Hølmer, kan fejre LokalBoligs 10 års jublæum i Hørsholm. Foto: Lisbeth Hjorth

Send til din ven. X Artiklen: Jubilæum med succes: Over tusind solgte boliger på 10 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jubilæum med succes: Over tusind solgte boliger på 10 år

LokalBolig fejrer i år 10-års jubilæum i Hørsholm, og indehaverne Stefan Skafdrup og Thomas Hølmer har i perioden solgt mere end 1.000 boliger

Hørsholm - 05. juni 2021 kl. 08:00 Kontakt redaktionen

Butikken ligger stadig, hvor den lå - på Rungstedvej 20 - da Stefan Skafdrup på en råkold februardag 2011 satte LokalBoligs logo på døren og startede som selvstændig mægler. Han er ikke i tvivl om, hvad det var, der gjorde, at han lykkedes med sit forehavende i et for datiden ellers vanskeligt marked.

"Rigtig mange sælgere viste mig tillid fra start. Dermed fik vi hurtigt et stort varelager, hvilket er forudsætningen for at skabe omsætning," fortæller han og fortsætter:

"Men det er omvendt også dyrt i opstartsomkostninger, fordi mægleren lægger ud for fotograf og dokumentation. Under opstarten nåede jeg derfor at have et meget stort træk på kassekreditten før markedet løsnede op ultimo 2011, og vi for alvor begyndte at få gang i handlerne."

Godt samarbejde Tillid var også en afgørende faktor i det samarbejde, Stefan Skafdrup etablerede med Handelsbanken, da han ville starte forretning.

"Min daværende bank ville ikke engang kigge på forretningscasen. Jeg fik at vide, at det var alt for usikkert et tidspunkt at starte virksomhed på og så endda en ejendomsmæglerbutik. Men da jeg mødtes med Handelsbanken, var der fuld opbakning efter blot en times møde," siger Stefan Skafdrup i en pressemeddelelse fra LokalBolig.

Stefan Skafdrup kvitterede for den tillid og kan i dag glæde sig over, at LokalBolig Hørsholm er markedsledende på salg af boliger i Hørsholm Kommune. Stefan Skafdrup er overbevist om, at en hjørnesten i forretningens succes er de kompetente medarbejdere, han er lykkes med at ansætte.

"Jeg har altid ansat medarbejdere ud fra devisen om at ansætte folk, der er dygtigere end mig selv," siger han

Thomas Hølmer, som blev ansat i 2012, viste sig hurtigt at være en særdeles kompetent mægler. Han blev senere salgschef, og i 2015 blev han partner og medindehaver.

"Thomas har stor indflydelse på og ære for butikkens udvikling. Seks år i træk har vi været kåret til LokalBolig-kædens bedst performende butik ud af de nu i alt 58 LokalBolig-forretninger, og det er i høj grad Thomas' fortjeneste," slutter Stefan Skafdrup.

relaterede artikler

Steen og Verner er nabohjælpere: De vil stoppe indbrudstyvene 21. maj 2021 kl. 08:58