Jubel: Børnefamilier skal ud af Sjælsmark

Hørsholm - 26. juni 2019 kl. 19:35

Da Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten natten til onsdag fremlagde den nye regeringsaftale, stod det klart, at børnefamilierne skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark. Beslutningen har fået flere roser med på vejen, blandt andet fra radikale Kristian Hegaard, der netop er blevet valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds.

- I Radikale Venstre er vi rigtig glade for beslutningen. Det har været et af de helt store krav i regeringsforhandlingerne og er et opgør med den symbolpolitik, der har været på området. Hvis Sjælsmark havde været en børnehave, var den blevet lukket for længst på grund af de mange underretninger, lyder det fra det radikale folketingsmedlem.

Nyheden om, at den nye regering vil fjerne børnefamilierne fra Udrejsecenter Sjælsmark, har ligeledes skabt glæde hos organisationen Bedsteforældre for Asyl, som har demonstreret to gange om måneden foran Udrejsecenter Sjælsmark gennem flere måneder.

- Det er med stor glæde, at vi modtog nyheden. Vi er meget glade i Bedsteforældre for Asyl, for så har vi ikke levet forgæves. Vi kan næsten ikke få armene ned, og vi er allerede begyndt at skrive »hurra hurra« til hinanden, lyder det muntert fra Henrik Mottlau, der er kasserer i organisationen.

Hos Borgmester Morten Slotved (K) vækker beslutningen ligeledes tilfredshed.

- Jeg synes, det er rigtig interessant. Jeg mener, at vi har med en institution at gøre, som virkelig har fejlet. Det er en institution, hvor der er stor mistrivsel blandt børn, og derfor er jeg selvfølgelig tilfreds med, at regeringen og Folketinget tager ansvaret på sig og finder en løsning for børnene, siger borgmesteren, der samtidig understreger, at eksperimentet Sjælsmark efterhånden må være nået til sin ende.

- Jeg håber, at man har taget ved lære af den brøler, som startede sidst Socialdemokraterne og de radikale var i regering. Dengang åbnede de Sjælsmark, og det har jo vist sig at være en rigtig dårlig ide. Vi står med et center, som reelt består af to centre, både Sandholm og Sjælsmark, og med kapacitet op til 1.300 flygtninge. Det er et eksperiment, vi aldrig har set lignende i Danmark, og det har ikke virket. Det må være rimeligt, at man nu lukker centret, slutter borgmester Morten Slotved.