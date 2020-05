Journalist og forfatter får årets Rungstedlundpris

Puk Damsgård tildeles prisen for sit store engagement i flere af verdens brændpunkter og for sin ukuelige og vedholdende evne til at formidle beretninger herfra om menneskene og deres livsvilkår. Gennem et voksende forfatterskab, der baserer sig på en direkte og ofte ganske risikobetonet indlevelse i individer i fremmede kulturer og den samfundssituation, de lever i, får læseren et levende og personligt perspektiv på dele af verden, der ofte er fremmed for os.

Karen Blixen stiftede Rungstedlundfonden i 1958 gennem crowdfunding i en radiotale til sine mange lyttere på Danmarks Radio.

Med opbakning fra sine søskende donerede Karen Blixen Rungstedlund og sine forfatterrettigheder til fonden med ønsket om, at huset skulle drives med kulturelle formål for øje, og at den enestående natur med 15 ha naturgrund skulle fredes som et fuglereservat. Blixen ønskede, at det skulle være et paradis for fugle og et åndehul for byens jordløse folk. I 1991 åbnede Rungstedlundfonden Karen Blixen Museet.