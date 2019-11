Se billedserie Johannes Langkilde er hovedsagligt kendt som tv-vært, men han spiller også jazz, og det er blandt andet en måde at komme tættere på hans egen by. Han spiller blandt andet med Grove/Langkilde Quartet, og kvartetten er efterhånden blevet fast inventar hos My Beautiful Gallery, der ligger på Rungsted Kyst Station. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Johannes Langkilde spiller jazz for sin by

Hørsholm - 30. november 2019 kl. 06:15 Af Sophus Zarrs Soelberg

Når Johannes Langkilde sætter sig bag tangenterne som pianist i Grove/Langkilde Quartet, er tøjet anderledes afslappet, end man kender det fra fjernsynet, og den rolige stemmeføring er delvist skiftet ud med flyglets klang.

Selv troede tv-værten tidligere, at han skulle leve af musikken, men sådan blev det ikke.

Alligevel spiller han videre på liv og løs, og gennem den seneste tid er han og kvartetten blevet nærmest fast inventar hos My Beautiful Gallery, der ligger på Rungsted Kyst Station.

Det er Johannes Langkilde glad for. Han mener nemlig, at det betyder noget, når man spiller for sin egen by.

- Vi spiller en del med orkesteret, og jeg spiller også selv, og det er dejligt at komme rundt i landet, men der er ikke noget bedre end at spille dér, hvor man bor. Det er med til at gøre, at man bliver mere forankret og man er med til at gøre noget godt for området, fortæller Johannes Langkilde, der selv bor i Folehavekvarteret i Rungsted.

Han forklarer videre, at det er vigtigt at skabe oplevelser i sit lokalområde. Det giver nemlig noget, man kan være fælles om, og samtidig giver det en følelse af at høre til.

- Det er meget vigtigt for mig at være forankret, der hvor jeg bor. Jeg vil gerne have en masse bekendtskaber og en stor kontaktflade. Jeg vil ikke føle, at jeg bare bor her - jeg vil være med til at forme lokalområdet, og det kan man eksempelvis gøre ved at spille koncerter, forklarer pianisten og tv-værten.

På My Beautiful Gallery har han desuden fundet et sted, som han godt kan lide at spille. Derfor kan man forvente at se mere til Johannes Langkilde i den gamle stationsbygning på Rungsted Kyst Station.

- Det er et skønt sted at spille. Rummet er helt særligt, det oser af historie og stemning, og det giver noget ekstra, at det er en gammel historisk bygning. Toget kommer buldrende ind, mens man sidder og spiller, og det synes jeg er ret charmerende, lyder det fra Johannes Langkilde.

Grove/Langkilde Quartet spiller lørdag aften på My Beautiful Gallery klokken 20.00. Galleriet ligger på Østre Stationsvej 6, 2960 Rungsted Kyst.