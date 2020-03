Hørsholm Kommunes Jobcenter er lukket ned grundet situationen med coronavirus. Det betyder, at flere aktiviteter for de jobsøgende ophører indtil videre. Foto: Allan Nørregaard

Jobcenter dropper aktiviteter

Det betyder, at flere aktiviteter for de jobsøgende ophører indtil videre. Der er fortsat mulighed for at komme i kontakt med sin sagsbehandler og ledige vil fortsat modtage deres ydelser.