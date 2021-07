Se billedserie Det var Jan Klit, der tog sagen op, efter han modtog bekymrede henvendelser om trafiksikkerheden fra efterskolens forstander, Jens Nissen. Arkivfoto.

Jan Klit genkender ikke kritik af proces om cykelsti og stoppested

Jan Klit (K), der er formand for Miljø- og planlægningsudvalget genkender ikke kritikken, der går på, at forløbet om cykelsti og busstoppested på Sjælsmarksvej har været unødigt forhastet, som Anne Ehrenreich (V) sendte i hans retning torsdag i denne avis.

Torsdag rettede Anne Ehrenreich (V) i denne avis kritik af et i hendes optik forhastet forløb. Det drejer sig om den politiske proces vedrørende opførsel af cykelsti og nyt busstoppested på Sjælsmarksvej. Forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund, Jens Nissen, har i årevis henvendt sig til kommunen om den mangelfulde infrastruktur for efterskolens elever, der hovedsageligt frekventerer sig rundt i området på cykel eller med bus.

- Som det ser ud i dag, står massevis af efterskoleever reelt set og venter på bussen halvt ude på kørebanen. Heldigvis er der aldrig sket noget, men vi kan ikke været det bekendt, som det står i dag, derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fundet en løsning, det er en skam, at alle ikke er tilfredse, men sådan er desværre engang i mellem, siger Jan Klit.

Fik notat kort før møde Anne Ehrenreich kritiserede den politiske proces i Miljø- og planlægningsudvalget, som har udmundet sig i en beslutning om etablering af nyt busstoppested og anlæg af en dobbeltrettet cykelsti og nu er sendt videre til Økonomiudvalget. Hun var stærkt utilfreds med, at hun kort forinden mødet fik et notat stukket i hånden, som indgik i sagen. Anne Ehrenreich mener, at det var et unødvendigt brud på udvalgets normal procedure, hvor medlemmerne typisk får den slags udleveret 5-6 dage forud for møderne, så beslutninger kan træffes på et så oplyst grundlag som muligt.

Jan Klit ønsker ikke at referere fra konkrete diskussioner på møderne i udvalget, men vedkender, at der på mødet blev udleveret et notat om sagen, men det fremgik på forhånd af sagsfremstillingen, så det mener han ikke, der er noget fordækt i.

Ændrer ikke udfald - Det må stå for hendes egen regning. Jeg ser helt anderledes på det. Vi har brugt sindssygt meget tid på det her. Det har fået en ekstra tur i maskinrummet, hvor vi har vendt alle hjørner og talt med alle interessenter. Jeg synes, at det er foregået fuldt transparent og mener, at udvalget har haft rigeligt tid til at sende sig ind i tingene, siger Jan Klit, der er formand for Miljø- og planlægningsudvalget og har været primus motor på sagen.

Anne Ehrenreich (V) mener ikke, at sagen skulle være sendt videre, før de var nået frem til en løsning, som naboerne til det kommende busstoppested kunne være tilfredse med.

Få minutter til hvert punkt Anne Ehrenreich bemærker, at der på det pågældende møde i udvalget var 18 punkter på dagsordenen, hvoraf sagen om busstoppestedet og cykelstien på Sjælsmarksvej blot var et af dem.

Derfor er der efter hendes mening tale om en alvorlig fejl fra forvaltningens side, når materiale til udvalgsmedlemmer udleveres under eller lige op til et møde.

Den udlægning er Jan Klit langt fra enig i.

- Det er nogle gange det muliges kunst, det ændrer dog ikke ved sagen. De store linjer er fortsat, at en grundejer helst ikke ser det nye busstoppested tæt ved hendes grund, men de alternative placeringer, som, vi har undersøgt, er både dårligere trafiksikkerhedsmæssigt og vil blot genere nogle andre grundejere i stedet. Jeg synes, vi har været meget grundige i vores behandling af sagen, siger han.