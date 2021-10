Jacob springer ud som Robin Hood og Julie som onde Umbra

Til daglig går de to unge Hørsholm-skuespillere på musikgymnasiet Aurehøj i henholdsvis 1. og 2. g. Ved siden af skolen har de i de seneste måneder brugt det meste af fritiden på mange og lange drama, sang og danseprøver på Eventyrteatret for sammen med med de andre børn og unge i stykket at være klar til at spille Robin Hood-forestillingen i Tivoli to gange hver dag i hele efterårsferien.

Særligt talent

Fra Eventyrteatret oplyser man, at det kræver et særligt et talent for at komme med i deres forestillinger. Alle de medvirkende har først skullet kvalificere sig til at komme ind på Eventyrteatrets dramaskole og er herefter ved flere auditions blevet udtaget til en rolle i forestillingen.