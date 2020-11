Den 31-årige Sohaeb El Sadek er ny butiksejer i Hørsholm Midtpunkt med forretningen One Fone. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Iværksætter rykker ind i Hørsholm: Vil være landsdækkende

31-årige Sohaeb El Sadek har åbnet butikken One Fone i Midtpunkt

Hørsholm - 30. november 2020 kl. 17:32 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Sohaeb El Sadek er en travl mand. I løbet af efteråret har hans forretningskæde One Fone fået luft under vingerne og inden for kort har han åbnet otte forretninger på Sjælland, heraf den ene i Hørsholm Midtpunkt. I forvejen driver han to butikker i Jylland.

One Fone tilbyder alt i mobiltilbebør med covers og reparationer af mobiler samt salg af nye og brugte mobiler. Sohaeb El Sadek satser på at have et stort udvalg, der dækker 90 procent af de mobiltelefoner, der er på markedet. Oveni er han begyndt at forhandle de populære el-løbehjul.

God start Den 31-årige indehaver, der er bosat i Vejle, valgte Hørsholm Midtpunkt som et af de nye steder 'at slå sig ned', da han kunne se, at der manglende sådan en forretning i centret.

"Vi har fået en rigtig god start i Hørsholm og er taget rigtig godt imod af kunderne," fortæller den unge iværksætter, der har planer om at fortsætte ekspansionen af One Fone, så kæden i løbet af næste år bliver landsdækkende med i alt 18 forretninger.

I gang med opsparing Det var i 2011, at Sohaeb El Sadek sprang ud som iværksætter med reparation af mobiltelefoner, hvor der dengang var et stort hul i markedet. Han forlod jobbet som mobiltelefonsælger og brugte hele sin opsparing på at starte for sig selv.

