Iværksætteren Kasper Kriby har netop lanceret sit bud på en sommerdrik. Lanceringen foregik i Hørsholm, hvor han er opvokset. Pressefoto

Iværksætter fra Hørsholm med sit bud på en ny dansk sommerdrik

Hørsholm - 09. juli 2020 kl. 11:03 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med sommerfugle i maven, at den 30-årige iværksætter Kasper Kriby forleden trådte frem på scenen i Meny i Hørsholm for at præsentere sit bud på en forfriskende sommerdrik.

Kasper Kriby er nemlig vokset op i Hørsholm, og det var derfor, at han præsenterede drikken DANSK hos netop Meny - eller i daglig tale Dalgaard Supermarked - i Hørsholm.

- Hørsholm er mit udgangspunkt og min baggrund, og det var derfor naturligt for mig, at jeg forleden valgte at præsentere DANSK i Meny her i byen. Hørsholm har givet mig meget, nu forsøger jeg at give lidt tilbage, siger Kasper Kriby ifølge en pressemeddelelse.

Kasper Kriby oplevede med egne ord god respons fra kunderne i Meny.

- En Hørsholm-kunde sagde til mig, at hun ville tage en pose DANSK med til en pigeaften, hvor de skulle grille i haven. Nu krydser jeg bare fingre for, at vejret bliver lidt bedre, lyder det fra Kasper Kriby.

Han fortæller, at han især fra kvinder mellem 18-40 år oplever, at de er trætte af alkoholiske sukkerbomber, de alt for tunge øl og for meget alkohol i deres sommerdrinks.

Kasper Kriby har seks års erfaring med at åbne caféer med fokus på sund kost og sunde drikkevarer i USA men er altså nu tilbage i Danmark, og han tror på, at DANSK har en god chance på markedet.

- Jeg har længe drømt om at skabe et renere alternativ på alkoholmarkedet i Danmark, så man ikke behøver fylde sig med unødvendigt sukker og kalorier. Det synes jeg, vi er lykkedes med, og de første erfaringer viser, at de danske forbrugere tager meget positivt imod DANSK siger Kasper Kriby, der slutter:

- Vi har haft stor fokus på det danske gennem hele processen, og alt fra design til produktion er gennemført dansk, siger Kasper Kriby.

DANSK serveres allerede nu på caféer og restauranter rundt omkring i landet og forhandles ligeledes i Meny-butikkerne og fra den 1. august også i Irma-butikkerne.