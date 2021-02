Se billedserie Politiet vil også holde øje om forsamlingsforbuddet bliver overholdt på slotssøen i Hørsholm, hvor du - selv om du kommer alene - faktisk uforvarende kan komme til det på steder, hvor mange mennesker er samlet med samme hensigt. Her er et foto fra 2012, hvor man sidste gang kunne skøjte på søen ved Hørsholm Kirke. Foto: Morten Timm

Isen er åben og sikker - men du risikerer alligevel en bøde

Nordsjællands Politi vil også holde øje med om skøjteriet på slotssøen i Hørsholm vil betyde en overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Hørsholm - 10. februar 2021 kl. 16:23 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det er ikke isens tykkelse, du skal bekymre dig om, hvis du bevæger dig ud på slotssøen ved Hørsholm Kirke, hvor kommunen mandag åbnede for færdsel og i dag har ryddet for sne.

Derimod skal du sikre dig, at du ikke bliver del af en større forsamling på fem personer og overtræder forsamlingsforbuddet.

For trods den nye mulighed for at kunne skøjte og have det sjovt på isen med sine venner, så ændrer det ikke på de aktuelle coronarestriktioner.

Det er i hvert fald noget Nordsjællands Politi vil holde øje med i den næste tid, hvor der også tages hul på skolernes vinterferie.

Klart fokusområde Og man kan sagtens forvente, at der vil dukke en patruljevogn op i ny og næ ved den populære skøjtesø i Hørsholm, som allerede har trukket masser af mennesker til.

"Det er et klart fokus for os - og noget vi er fuldt ud opmærksom på det, men vi vil håndtere det på lige fod med andre ting omkring restriktioner," oplyser Jan Hedager, vicepolitiinspektør hos Nordsjællands Politi.

Ifølge ham kører de ud på baggrund af både af anmeldelser, de modtager, og de særlig tryghedsskabende patruljer, som almindeligvis kigger de steder, hvor folk typisk opholder sig.

Vigtig detalje Reglerne synes forholdsvis enkle: Man må maksimalt forsamles fem personer - og afstandskravet til andre mennesker er to meter.

Og så alligevel med en afgørende detalje. For har du og en fire venner bevæget dig hen et sted, hvor der også befinder sig mange andre mennesker, der har samme hensigt som dig. F.eks. på slotssøen for at skøjte, så kan du faktisk ende i en situation, hvor du overtræder forsamlingsforbuddet og risikerer en bøde.

"Det vil altid bygge på et skøn. Vi kigger på fællesnævneren det pågældende steder: Altså hvor mange er nede at stå på skøjter på et givent område," siger Jan Hedager til Ugebladet.

Sygdom skal ikke spredes Vicepolitiinspektøren fortsætter:

"Vores udgangspunkt er ikke bare at uddele bøder, men at hjælpe til at sygdommen ikke spreder sig, " siger Jan Hedager til Ugebladet.

Med andre ord er det ens eget ansvar, at man ikke pludselig indgår i en forsamling på mere end fem personer. Uanset om du kender de andre eller ikke.

En lille ishockeymatch på slotssøen kan hurtigt blive til en overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Sidst der blev spillet på søen ved Hørsholm Kirke var i 2012, hvor dette foto er fra. Foto: Morten Timm

