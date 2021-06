Padel-tennis er på vej til Hørsholm som ny idrætsgren.

Send til din ven. X Artiklen: Inviterer til dialogmøde om hurtigst voksende idrætsgren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inviterer til dialogmøde om hurtigst voksende idrætsgren

Muligheder er åbne for at give den populære sportsgren padeltennis nye faciliteter i Hørsholm

Hørsholm - 28. juni 2021 kl. 10:18 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En af tidens mest populære og hurtigst voksende idrætsgrene - padeltennis - er nu på vej til Hørsholm.

Politisk er der opbakning til etablering af padelbaner i Hørsholm Idrætspark efter godkendelsen af lokalplan 179 med ny klubhus bag Hørsholmhallen samt mulighed for padelbaner på den gamle tennisslåmur bag stadion.

På den baggrund vil Hørsholm Kommune gerne blive klogere på borgernes ønsker og behov. Derfor inviteres der til dialogmøde på onsdag den 30. juni kl. 15.30-17 i Hørsholm Idrætspark, skøjtehallens lounge.

Opfordring fra formand Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalg, sender en klar opfordring til alle interesserede om at møde op.

"Vi vil rigtig gerne have så mange borgere som muligt til at komme og fortælle om, hvad I tænker om padeltennis i Hørsholm. Til dialogmødet har I som borgere nemlig muligheden for at gøre opmærksom på jeres behov og ønsker til padel. Så grib muligheden og deltag," oplyser udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Tilmelding til dialogmødet skal ske på mail: kof-post@horsholm.dk senest 29. juni.

Model for padelbaner Med vedtagelsen af lokalplan 179 arbejder administrationen i øjeblikket på at undersøge, hvilken model for etablering af padelbaner, kommunen skal gå videre med, for at sikre at alle interesser og behov er dækket - lige fra foreningsøjemed til den selvorganiserede bruger.

Hos Venstre ser gruppeformand Ann Lindhardt også frem til, at Hørsholm kan få padeltennis som nyt idrætstilbud i kommunen.

"Vi har længe ønsket at få belyst muligheden for at få padeltennis til Hørsholm og satte det allerede på dagsorden i 2018, da det var en af de mest hurtigvoksende nye sportsgrene. Jeg ser frem til dialogmødet, da vi ved, der er mange borgere, der har efterspurgt sportsgrenen," siger Ann Lindhardt.