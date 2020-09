Ingen har lyst til at diskutere direktørens fremtid

Der er stor ulyst i Hørsholms kommunalbestyrelses til offentligt at diskutere By- og erhvervsdirektør Ole Stillings fremtid som topembedsmand i kommunen.

DF'eren gik fredag 18. september ud i offentligheden og meddelte, at han nu vil søge opbakning i kommunalbestyrelsen til at få Ole Stilling fyret. Dagen før informerede han borgmesteren.

Glen Madsen finder det eksempelvis usandsynligt, at direktøren ikke kendte til gebyrsagen før i september - på trods af, at kendelse fra Byggeklageenheden nåede kommunens administration allerede i januar - og han bryder sig ikke om, at direktøren "tørrer den af" på en medarbejder i administrationen, at ingen blev informeret.

Under alle omstændigheder, siger Glen Madsen, ansvaret direktørens.