Ingen dispensation: Erhvervsliv må forblive lukket

Hørsholm Kommune får ikke lov til at åbne op for erhvervslivet før tid. Det skriver Erhvervsministeriet til Hørsholm Kommune.

»Erhvervsministeriets departement har meddelt administrationen, at der ikke er mulighed for at give dispensation, så erhvervslivet i Hørsholm kan genåbne før der er gået 7 dage, hvor den testkorrigerede incidens er under 250. Der er ikke mulighed, da der er indgået en politisk aftale om den automatiske nedlukning, herunder at erhvervslivet først kan genåbne efter 7 dage.«.