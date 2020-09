Ingen coronakrise her: Stor stigning i hussalget

Der er travlt på det danske boligmarked og for tiden ekstra travlt her i Hørsholm, hvor der lige nu er registreret en stor stigning i hussalget.

"Salget i flere af landets yderkommuner begynder virkelig at rykke. Det er en tendens, som vi flere steder kan tilskrive et øget salg af flexboliger, ligesom øget brug af hjemmearbejde betyder, at flere købere kan se fordelen i at bo længere væk fra storbyerne, hvor priserne er lidt lavere, og hvor der som oftest er bedre adgang til natur," siger Birgit Daetz, kommunikationsdirketør hos Boligsiden.