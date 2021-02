Se billedserie Der har ikke været behov for at benytte den nødbekendtgørelse, der gør det muligt at reducere i hjemmeplejens opgaver. Det fortæller Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune. Situationen omkring Corona er dog stadig så alvorlig, at der fortsat kan opstå behov for tiltag for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 og den engelske virusvariant, Cluster B.1.1.7. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ingen ældre ramt af nødbekendtgørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen ældre ramt af nødbekendtgørelse

Siden januar har Hørsholm Kommune haft mulighed for at reducere i opgaver i hjemmeplejen, men på trods af smitteudbrud blandt både beboere og medarbejdere på plejehjem, har man ikke benyttet sig af muligheden.

Hørsholm - 09. februar 2021 kl. 13:26 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært møde i Social- og Seniorudvalget den 4. januar 2021 gav politikerne lov til at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen i hjemmeplejen, hvis smittetrykket steg.

Læs også: Smitsom britisk mutation nu fundet i Hørsholm

I Hørsholm drejede det sig i første omgang om rengøring i hjemmeplejen, men det kunne også komme på tale at indføre kortere besøg, hvis smittetrykket steg, og man manglede hænder.

Heldigvis er muligheden ikke blevet brugt, og der har således ikke været reduceret i rengøring i hjemmeplejen. Det fremgår af dagsordenen til mandagens møde i Social- og Seniorudvalget, hvor administrationen har bedt udvalget om at forlænge muligheden for at kunne reducere i opgaver, selvom det endnu ikke har været nødvendigt.

- Vi beder om en forlængelse for at være sikker på, at vi fortsat har nødbekendtgørelsen som et værktøj, fortæller Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune, inden han fortsætter:

- Smitten var voldsommere omkring nytår, men vi vil fortsat have muligheden for at prioritere, hvis der skulle opstå noget uventet. Det handler om, at jo bedre muligheder vi har for at være forberedte, jo bedre service kan vi levere til alle kommunens borgere. Vi regner dog ikke med, at nødbekendtgørelsen kommer i brug, for smittetallet er faldet betydeligt siden nytår, siger han.

Når det endnu ikke har været nødvendigt at benytte nødbekendtgørelsen, skyldes det ifølge administrationen god koordinering og god arbejdsmoral i hjemmeplejen, på plejecentrene og på de midlertidige pladser, der alle har været ramt af smitte hos borgere og i medarbejdergrupperne.

Administrationen i Hørsholm Kommune vurderer dog, at situationen omkring Corona stadig er så alvorlig, at der fortsat kan opstå behov for, at der skal foretages nødvendige tiltag for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 og den engelske virusvariant, Cluster B.1.1.7, ligesom der stadig kan være behov for, at myndigheder, tilbud og andre aktører kan prioritere personaleressourcer og -kapacitet, hvis smitten skulle stige.

relaterede artikler

Nyt våben ved smitteudbrud: Aftale om daglige lyntest af plejepersonale 20. januar 2021 kl. 10:18

Coronaudbrud på plejecenter: Flere beboere og ansatte smittet 19. januar 2021 kl. 17:29