Inga Nielsen, 81 år og formand for Hjerteforeningen i Hørsholm, stiller nu op for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget i Hørsholm den 16. november. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Inga prøver politisk comeback efter 30 år: Her skal vi gøre det bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inga prøver politisk comeback efter 30 år: Her skal vi gøre det bedre

Hjerteforeningens formand i Hørsholm Inga Nielsen er 81 år, og nu træder hun ind på De Konservatives kandidatliste

Hørsholm - 25. august 2021 kl. 07:11 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Selvom det er over 30 år siden sidst, er det aldrig for sent at prøve med et comeback. Det er, hvad Inga Nielsen tænkte, da hun forleden sagde ja til at stille op til kommunalvalget i Hørsholm for Det Konservative Folkeparti - på opfordring fra borgmester Morten Slotved.

Efter at have sovet på det slog hun til og figurerer nu som de Konservatives 17. kandidat.

"Jeg brænder jo for det, og jeg er ud af en politisk familie. Min morfar var sognerådsformand, og jeg har også selv siddet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse i en årrække fra slut 80'erne," siger Inga Nielsen.

Hun fylder 82 år til februar, men føler sig frisk og fit for fight til det arbejde, der venter som folkevalgt. De sidste mange år har hun med stor succes været formand for Hjertefore­ningen i Hørsholm og skabt en aktiv og stærk forening med 1.100 lokale medlemmer.

"Jeg håber, at helbredet holder, og min plan er da at fortsætte som formand for Hjerteforeningen," siger Inga Nielsen til Ugebladet.

Den stille død "Jeg er virkelig stolt af at bo i Hørsholm. Det er en rigtig god kommune, som jeg godt vil være med til at gøre endnu bedre. Mit hjerte banker for de syge og de ensomme, og det er her, jeg vil lægge min indsats. Jeg ønsker, at de får det godt i dagligdagen, og de får den rigtige behandling i rette tid. Fra mit arbejde i Hjerteforeningen ved jeg, at der er stor ensomhed i Hørsholm. Det har været ekstra hårdt her under coronaen, og ensomhed er den stille død," fastslår Inga Nielsen.

Den 81-årige nyslåede kandidat har allerede sit politiske slogan klar: "Din hjertekandidat i hele Hørsholm for en sund og omsorgsfuld alderdom".

"Vi kan også godt gøre hjemmeplejen og plejehjemmene bedre i Hørsholm. De ældre skal have det godt. De har været med til at betale til samfundet hele livet, og i alderdommen skal man været fredet i klasse A," understreger den konservative kandidat.

Født ind i politik Inga Nielsen er født ind i politik. Først i Venstre via sin morfar og forældre, men så giftede hun sig ind i De Konservative rækker og er blevet der siden. I slutningen af 80'erne fik hun så plads i Vallensbæk Kommunalbestyrelse.

"Jeg ved, at politik kan være hårdt, men det kan også være morsomt," fastslår Inga Nielsen, der tager opstillingen stille og rolig uden de store forventninger.

Men det har Hørsholms borgmester Morten Slotved, der har flere gange har opfordret den 81-årige ildsjæl til at stille op.

Kandidater Her de 18 Konservative kandidater - seks kvinder og 12 mænd - til kommunalvalget i november:





Morten Slotved, 51 år (borgmesterkandidat)

Maj Allin Thorup, 45 år (medlem af kommunalbestyrelsen)

Bent Fabricius, 68 år (medlem af kommunalbestyrelsen)

Charlotte Kirchheiner Hansen, 43 år (medlem af kommunalbestyrelsen)

Jan Heuring Klit, 53 år (medlem af kommunalbestyrelsen)

Annette Wiencken, 64 (medlem af kommunalbestyrelsen)

Esben Dyekjær, 47 (tidligere medlem af kommunalbestyrelsen)

Eva Bryld, 51

John M. Jensen, 56

Ole Wessung, 60

Otto B. Christiansen, 63 (tidligere medlem af kommunalbestyrelsen)

Per Balser, 80

Peter Agger, 57

Renata Frolova, 43

Steffen Brygger Lund, 65

Inga Nielsen, 81

Knud Düring, 65

Tomas Dyrbye, 62 år







Gennemsnitsalderen for de 18 kandidater er 58,5 år, og partiets unge Morten Bast Hall, der blev valgt ind som 18-årig, er ikke længere kandidat. Her de 18 Konservative kandidater - seks kvinder og 12 mænd - til kommunalvalget i november: Stort engagement og unikke kompetencer "Jeg er meget glad for, at vi har fået Inga med. Det er vigtigt, at vi får alle aldersgrupper med, og Inga har virkeligt et stort engagement, og hun bruger sig selv til at lave et stort frivilligt arbejde. Efter min mening har hun vist os nogle unikke kompetencer og samtidig er hun kvinde," siger Morten Slotved.

Borgmesteren oplyser, at der fortsat arbejdes på at få et par kandidater mere med på listen, og han ser gerne en ung kandidat på mellem 18 og 25 år.

Foruden Inga Nielsen har den tidligere konservative kandidat Knud Düring også meldt sig på holdet.

Selvstændig og aktiv I sin erhvervskarriere var Inga Nielsen i mange år direktør i 'Akti', Akademiet for Kommunation-Taleteknisk Institut med kurser i management, for i 1988 at fortsætte som selvstændig. Gennem 11 år havde hun en modebutik i Rødovre Centrum.

Efter hun mistede sin mand ved et hjertetilfælde i 2004 flyttede hun til Hørsholm, men fortsatte med at være aktiv, henholdsvis i Hørsholm Seniorråd og Rungsted Menighedspleje. Siden blev hun formand for Konservativ Kvindekreds, inden hun for alvor kastede al sin energi ind på opstarten af Hjerteforeningen i Hørsholm, hvor hun hele vejen har siddet som formand.

relaterede artikler

Vil hive politikerne ud af busken til beslutning: Nuværende placering af renseanlæg skal droppes 24. august 2021 kl. 11:32

Altid hjælpsom og siger aldrig nej: Hæder og hyldest overraskede Anne og Finn 20. august 2021 kl. 07:09