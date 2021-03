Rungsted-Hørsholm Floorball Klub er klar med træningen under åben himmel. PR-foto

Indendørssport rykker ud: Så skal der spilles

Ved at flytte hele set-up'et udendørs kan der atter spilles i Rungsted-Hørsholm Floorball Klub

Hørsholm - 05. marts 2021 kl. 05:19 Kontakt redaktionen

Rungsted-Hørsholm Floorball Klub rykker udendørs. Den lokale klub starter træning for de fleste hold på den store udendørsbane, som er sat op på parkeringspladsen foran Hørsholmhallen i Idrætsparken.

Det er en flok spillere fra de ældste ungdomshold, der hjælper med at sætte banen op, så den står klar til den kommende uge. Banen er et speciel designet sportsgulv til udendørsbrug, som giver mulighed for at spille floorball udenfor - næsten som var det på et trægulv. Banderne er også de samme, som kendes fra hallen, om end banen er mindre end en traditionel bane.

Indhegnet og med lys Idrætsparken har sørger for, at der er sat hegn omkring banen, og at der vil være lys på banen, så den kan bruges efter mørket har sænket sig.

"Udover klubbens egne hold åbner vi for, at andre foreninger kan få mulighed for at låne banen, da vi står bedre sammen i en tid, hvor det er svært for alle foreninger og de mange frivillige," skriver Rungsted-Hørsholm Floorball Klub i en pressemeddelelse.

Vil du høre med om klubben og træningstider kan du skrive til rhfk@outlook.dk

Jk

