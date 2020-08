Ligesom det var tilfældet i sidste weekend har tyvene blandt andet været forbi Ørbækgårds Allé, hvor der er blevet brudt en terrassedør op. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Indbrudstyve havde fokus på Hørsholm

Hørsholm - 03. august 2020 kl. 15:05 Af Sophus Zarrs Soelberg

Efter en tid, hvor politiets døgnrapport har budt på ganske få indbrud, er der tilsyneladende ved at komme gang i indbrudstyvene igen.

De to seneste weekender har budt på flere indbrud i Hørsholm, og i denne weekend har Nordsjællands Politi modtaget hele syv indbrudsanmeldelser fra Hørsholm Kommune. Det viser politiets elektroniske døgnrapport.

Den første anmeldelse stammer fra Frennehave i Hørsholm, hvor en eller flere gerningsmænd fredag skaffede sig adgagn til en villa via en ulåst dør, hvorefter der blevet stjålet smykker.

Lørdag formiddag fik politiet en ameldelse fra Stakkeledet, hvor der mellem fredag aften og lørdag formiddag var blevet brudt et vindue til et badeværelse op. Der er endnu ikke overblik over, hvad tyven eller tyvene stjal ved dette indbrud. Den næste anmeldelse lørdag kom hen ad eftermiddagen og drejede sig om et indbrud i en villa ved Fruerhøj i Hørsholm.

Her blev et vindue brudt op, hvorefter der blev stjålet et kontantbeløb.

Fra Bomosevej i Hørsholm kom der ligeledes en anmeldelse lørdag eftermiddag, og denne gang drejede det sig om et indbrud i et hus, hvor et vindue på første sal var blevet brudt op. Der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.

Lørdag aften ved 21.00-tiden fik politiet endnu en anmeldelse, denne gang fra Axel Heides Vej i Hørsholm, hvor endnu et vindue var blevet brudt op.

Søndag modtog politiet en anmeldelse fra Mågevej i Hørsholm, hvor et vindue igen var blevet brudt op, hvorefter der blev stjålet kontanter og smykker.

Weekendens sidste indbrud fandt sted i en lejlighed på Ørbækgårds Allé, hvor en terrassedør blev brudt op. Herefter var der adgang til lejligheden, og der er endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.