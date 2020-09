Indbrudstyve har igen haft travl weekend: Nye tiltag på vej

Nordsjællands Politi har modtaget fem anmeldelser om indbrud fra Hørsholm og Rungsted i løbet af weekenden. Jan H. Klit (K), der er formand for tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune, fortæller, at der er nye tiltag på vej, der skal nedbringe antallet af indbrud. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nordsjællands Politi har modtaget fem anmeldelser om indbrud fra Hørsholm og Rungsted i løbet af weekenden. Jan H. Klit (K), der er formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune, fortæller, at der er nye tiltag på vej, som skal sætte en stopper for de mange indbrud.

Endnu en gang har indbrudstyve i løbet af weekenden været forbi Hørsholm og Rungsted, og Nordsjællands Politi har således modtaget fem anmeldelser om indbrud i løbet af weekenden.

Den første anmeldelse kom fredag aften klokken 22.47 og drejede sig om et indbrud i en villa i Constantiaparken ved Rungsted Kyst. Her har ukendte gerningsmænd været inde i et hus omkring klokken 22.12, men det fremgår ikke, hvordan de skaffede sig adgang.

Lørdag morgen modtog politiet endnu en anmeldelse fra Constantiaparken. Denne gang drejede det sig ligeledes om et indbrud i en villa, hvor ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til et hus ved at bryde et vindue til et soveværelse op. Weekendens næste anmeldelse kom lørdag eftermiddag klokken og drejede sig om et indbrud i en lejlighed på Sdr. Jagtvej i Hørsholm. Her skaffede en eller flere gerningsmænd sig adgang til lejligheden ved at bryde en dør op, og der blev efterfølgende stjålet både kontanter og personlige papirer.

Søndag formiddag fik politiet endnu en indbrudsanmeldelse. Denne gang drejede det sig om et indbrud på Margrethevej ved Rungsted Kyst, hvor indbrudstyve skaffede sig adgang til en villa ved at bryde en terrassedør op. Weekendens sidste indbrudsanmeldelse kom fra en villa på Sophienberg Vænge ved Rungsted Kyst, hvor et vindue til et toilet blev brudt op, hvorefter der var adgang til huset. Det oplyser Nordsjællands Politi i mandagens døgnrapport.

Slut med de mange indbrud: Nye tiltag på vej Da flertallet i Hørsholm Kommunalbestyrelse torsdag i sidste uge løftede sløret for budgetaftalen for årene 2021-2024 på et pressemøde, kom det blandt andet frem, at Hørsholm Kommune er ved at indgå et nyt samarbejde med Nordsjællands Politi om at nedbringe antallet af indbrud i Hørsholm Kommune.

Pressemødets sidste taler var Jan H. Klit (K), der blandt andet er formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune, og han fortalte om det nye samarbejde.

- Vi har gennem længere tid arbejdet målrettet med bekæmpelse af indbrud, blandt andet i Tryghedsudvalget, hvor vi har lavet tryghedsvandringer og opfordret til Nabohjælp. Andre kommuner, heriblandt Furesø Kommune, har et glimrende samarbejde med Nordsjællands Politi om at nedbringe antallet af indbrud, der hedder »Bo Trygt«, lød det fra Jan H. Klit, inden han fortsatte:

- Her har man i løbet af de seneste fire år nedbragt antallet af indbrud med 50 procent, og vi er nu ved at indgå et lignende samarbejde. Samarbejdet kræver ekstra personaleressourcer, fordi vi kommer til at arbejde mere strategisk med området, og jeg er rigtig glad for, at vi har afsat 250.000 kroner til samarbejdet. Der kommer en lang række initiativer på området, der blandt andet indebærer, at de enkelte borgere skal spille en større rolle i indsatsen, ligesom erhvervslivet vil blive involveret mere, lød det fra Jan H. Klit, der samtidig fortalte, at også kommunens medarbejdere fremadrettet kan komme til at spille en større rolle i arbejdet med at nedbringe antallet af indbrud.