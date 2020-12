Indbrudstyve fanget på overvågning: Det stoppede dem

To villa-ejere i Rungsted Kyst havde udbudne gæster om natten til lørdag 5. december. Det oplyst Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Det ene sted - på Vallerød Banevej - blev gerningsmændene filmet på overvågningskameraer kl. 03.25, da de først forsøgte at hive en låge op, for så at prøve at kravle over en mur.