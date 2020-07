Indbrudstyve besøgte Hørsholm

Den første anmeldelse kom klokken 08.25 og drejede sig om et indbrud i en villa på Ørbækgårds Alle. Her har en eller flere gerningsmænd i perioden mellem den 15. og den 22. juli brudt en terassedør op, hvorefter der er blevet stjålet et pengeskab med kontanter, smykker og sølvtøj.

Klokken 10.29 modtog politiet endnu en anmeldelse. Denne gang drejede det sig om et indbrud i en villa på Ubberødvej natten til onsdag, hvor et vindue var blevet knust og en højtaler stjålet.

Klokken 18.49 kom der en anmeldelse fra et hus på Bomlærkevej. Her havde indbrudstyve været forbi mellem den 20. og den 22. juli, og en havedør var blevet brudt op. Fra stedet blev der blandt andet stjålet cykler, og politiet oplyser, at der endnu ikke er fuldt overblik over, hvad der blev stjålet ved indbruddet.