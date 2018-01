Indbrudstyv sendt på flugt

Da en kvinde og hendes to børn kom hjem til deres bolig på Lange-Müllers Allé i Rungsted, fornemmede de, at noget var galt.

Kvinden gik derfor ind for at tjekke familiens soveværelse og så her en person flygte fra stedet.

Det lykkedes dog ikke kvinden at få et tilstrækkeligt indtryk af tyven til, at der kan gives et signalement. Det oplyser Nordsjællands Politi.